Baška grapa med Gorniškimi vasmi

Baška grapa kot četrta slovenska članica vstopa v mednarodno družino Gorniške vasi, ki združuje alpske kraje, ki svoj turizem razvijajo na temeljih gorniške tradicije, predvsem osnovnih gorniških dejavnosti, brez velike turistične infrastrukture in s trajnostnim pristopom. Slovesnost bo jutri ob 11. uri v domu krajanov v Stržiščah.

V okviru prireditve 3. Stržiškarski dan cvetja Črne prsti bo v domu krajanov slavnostni podpis listine ob vstopu Baške grape v mednarodno mrežo Gorniške vasi. Delu Občine Tolmin so naziv Baška grapa – gorniška vas uradno podelili 10. decembra 2024 v Innsbrucku. S slovesnostjo se pridružuje Jezerskemu, Lučam in Dovjemu - Mojstrani, ki so že članice te ugledne mednarodne družine.

Predstavniki Občine Tolmin, PD Podbrdo in PZS v Innsbrucku FOTO: Občina Tolmin

Članice mreže Gorniške vasi si prizadevajo za trajnostni razvoj, sonaravni turizem, ohranjanje kulturne krajine in krepitev življenja v gorskih skupnostih. V praksi udejanjajo trajnostni razvoj in cilje ter protokole Alpske konvencije, med drugim turizem, ki temelji na doživljanju in opazovanju narave s poudarkom na pohodništvu in dejavnostih, ki ne zahtevajo velike turistične infrastrukture, gorsko kmetovanje in gozdarstvo z lokalnimi produkti in proizvodi, varovanje narave in pokrajine, trajnostno mobilnost, ohranjen in živ karakter gorskih vasi. Projekt vodi Planinska zveza Avstrije v sodelovanju s planinskimi zvezami Južne Tirolske, Nemčije, Italije, Švice in Slovenije, kjer je nacionalni nosilec Planinska zveza Slovenije.

Številne naravne znamenitosti

Sobotni kulturni program bodo oblikovali: Manca Špik, Vokalna skupina Snežet, Kariške čečje, otroški pevski zbor OŠ Simona Kosa Podbrdo ter moderatorki Marjana Grčman in Martina Kolenc Novak. Sledili bodo pogostitev in druženje ob tipičnih domačih jedeh, predstavitev lokalne ponudbe na stojnicah ter glasba ansambla Damačica.

Baška grapa ima številne naravne znamenitosti. To so: Mali in Veliki Luti, 300 m dolga in do 30 m široka korita na reki Kneži, slap Sopota, Sopad (Lisec), Ruscov slap na potoku Milpoh, slapiči potoka Prošček, Čendovo brezno, izvir Dicove vode v Klavžah, korita v Klavžah, korita Klovdra nad vasjo Bača pri Podbrdu, reki Knešca in Bača s koriti in slapiči, izvir dobre vode v Perilih (Podmelec), izvira zdravilne pitne vode v Rutu in Grantu, Kacenpoh, soteska in potok, Driselpoh, soteska in potok, izvir pri Devetih dohtarjih nad Bačo pri Podbrdu, endemit kratkodlakava popkoresa in večstoletna lipa v Rutu, posajena menda v 16. stoletju, pod njo je razsojal rihtar, 1844. je delno pogorela. Danes znaša obseg njene krošnje 23 m, obseg debla pa je 7,96 m.