Anketa med znanimi Na dopustu so vedno zlati časi

Andrej Težak - Tešky, komik »Pri nas svobodomiselnih ljudeh je glede dopusta vse malce drugače. Če počneš nekaj, kar imaš resnično rad in je to tudi tvoj hobi, ga ne potrebuješ toliko. Ampak vedno bolj v tem hudem tempu prisegam na štiridnevni delovni teden in vsaj tri tedne počitnic v kosu, brez telefona! Poletje je sicer čas festivalov in je zame najbolj deloven čas v letu. Navadno pobegnem septembra, nekam na toplo, da mi ni treba s seboj nositi toliko oblačil. Pred koncem poletja pa sem že osemnajst let na Ljubljanskem gradu, na festivalu Panč. Tam se pet dni smejim odličnim komikom z vse...