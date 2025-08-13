PRED KONCEM POLETJA
Anketa med znanimi Na dopustu so vedno zlati časi
Kam pobegniti, preden nam pobegne poletje, so nam svetovali modna oblikovalka Maja Štamol Droljc, komik Andrej Težak - Tešky ter pevec in kantavtor Dominik Bagola - Balladero.
Odpri galerijo
Celoten članek je na voljo le naročnikom.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.
Obstoječi naročnik? PRIJAVITE SE
Preberite še:
Predstavitvene informacije
Komentarji:
08:44Slovenec podrl Guinnessov rekord v izdelovanju cvetličnih šopkov, oglasila se je tudi Pirc Musar (FOTO)
2.Saj ni res, pa je! Z davkoplačevalskim denarjem nabavil 1800 kozarcev, 100 zajemalk, pet vrtalnih strojev in več