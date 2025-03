Acquapura SPA Escape: poznate svoj najljubši velnes faktor?

V edinstvenih oazah Acquapura SPA v okviru nastanitev Falkensteiner Hotels & Residences lahko vsakdo najde popolne trenutke čiste sprostitve po svoji meri.

Harmonija telesa in duha – to je tisto, kar potrebujemo, in to je razlog, zakaj obožujemo velnes v vseh njegovih oblikah. Nastanitev Falkensteiner Hotels & Residences prinaša poseben tematski koncept velnesa s celostnim pristopom, ki združuje vrhunski oddih po vaših željah z edinstveno spa ponudbo. Bistvo Falkensteiner SPA svetov je eliksir življenja – voda. Voda na celosten in naraven način revitalizira, sprošča, izboljšuje počutje ter krepi odpornost telesa in duha.

Poznate svoj najljubši velnes faktor? Ste pripravljeni na nekaj eksotičnega, kot je havajski tretma lomi lomi, ki ga lahko najdete v nastanitvi Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo v bližini čarobnih Benetk? Ali pa je vaš navdih moč mogočnih gora? V tem primeru izberite Južno Tirolsko in nastanitev Falkensteiner Hotel Kronplatz, kjer v izjemnem velneškem centru Acquapura Mountain SPA izvajajo osebno prilagojene spa tretmaje z močjo štirih gorskih elementov Dolomitov: skal, izvirske vode ter gorskega sonca in zraka.

FOTO: Falkensteiner Hotels & Residences

Acquapura SPA Escape je popoln primer strokovnega znanja in predanosti zdravju, vključuje pa številne ugodnosti, kot so brezplačen 60-minutni spa tretma, dodatnih 20 % popusta na druge, vnaprej rezervirane spa tretmaje, ekskluzivno spa darilo in vrhunsko izkušnjo.

SIP & SPA na čudovitem Jadranu

Falkensteiner Hotel & Spa Iadera v bližini Zadra je sinonim za vrhunski velnes na Hrvaškem, zdaj pa pripravljajo nekaj zares ekskluzivnega. Ta inovativni pristop prinaša popolno ravnovesje velneške sprostitve, aktivnosti, gastronomske odličnosti in nepozabnih doživetij.

Romantična postavitev v sobi in prosecco, brezplačna nadgradnja v sobo s pogledom na morje, delavnice koktajlov, joga, delavnice Art & Paint, brezplačna uporaba dnevnega spa centra po odjavi, 20 % popusta na vse vnaprej dogovorjene spa tretmaje – to je del izjemne ponudbe, ki velja vse do 1. junija in vključuje različne dogodke, odvisno od rezerviranega termina.

FOTO: Falkensteiner Hotels & Residences

Floral Elegance Atelier vam daje priložnost, da preizkusite spa rituale Flower Power po navdihu vonjev sivke in vrtničnih cvetnih listov ali pa uživate v ustvarjalnih delavnicah s cvetjem. Doživetje Cycling & Cellars Escape vam omogoča, da preživite konec tedna, poln aktivnosti – od kolesarskih pustolovščin do treningov HIIT in umetniških užitkov ob vinu, ki spodbujajo vitalnost in ravnovesje, doživetje Botanical Glow pa daje gostom priložnost, da se prepustijo čarom sredozemskih rastlin in aromatičnih ritualov, ki negujejo telo in duha.

Popolna kombinacija alpskega zena in pustolovščin

Narava, ki obkroža nastanitev Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia v Avstriji, je čarobna in edinstvena kulisa za številne dejavnosti na prostem, na voljo pa so tudi joga, pilates, priljubljeni trening HIIT, meditacija, popolnoma prenovljen in dobro opremljen fitnes center in drugo. Če vam primanjkuje idej, pa si lahko s pomočjo storitve Sports Concierge ustvarite nepozabne dogodivščine popolnoma po svojih željah.

FOTO: Falkensteiner Hotels & Residences

Odpravite se na osebno velneško potovanje v središču Acquapura SPA Via Carniza – prepustite se miru in tišini ter pozabite na čas. Veliko prijetnih trenutkov vas čaka v bazenih, parnih kopelih, masažni kadi in vsakodnevnih infuzijah z mojstri savn, ki so bili nagrajeni na številnih tekmovanjih.

Spa območje obsega 2400 kvadratnih metrov ter vključuje notranji in zunanji bazen, senzorni bazen in zunanjo masažno kad, finsko panoramsko savno, parno kopel, Kneippov hidropatski bazen in drugo. Parom, ki si želijo edinstvene in intimne izkušnje, priporočamo, da preizkusijo tretma Carnica Ritual. Ta ekskluzivni tretma združuje obloge iz koroških rastlin in sproščujočo masažo celega telesa, sledita pa zasebna savna in poseben obred pitja zeliščnega čaja.

FOTO: Falkensteiner Hotels & Residences

Če je vaše poslanstvo hedonizem ...

Romantičen avstrijski grad ob mondenem Vrbskem jezeru – Falkensteiner Schlosshotel Velden – je del prestižne skupine hotelov »Leading Hotels of the World« in popolna izbira, ko se želite ustaviti in uživati v življenju.

Burna zgodovina gradu ima številne zgodbe, lastnik pa je bil tudi slavni milijonar in plejboj Günter Sachs, pravnuk Wilhelma von Opla in mož Brigitte Bardot. Odlična gastronomska ponudba je popolno povabilo za vse velneške hedoniste in gurmane – od božanskega zajtrka na gradu s pogledom na jezero, vrhunske restavracije Salons Restaurant & Atelier, v kateri lahko uživate v izjemnih večhodnih menijih, do slow food specialitet Thomasa Gruberja v restavraciji Seespitz Restaurant & Living ter trendovske lokacije Beach Club & SPA Bistro v sodelovanju z restavracijo Mochi Vienna.

FOTO: Falkensteiner Hotels & Residences

Acquapura Lake SPA je edinstvena zgodba, kraj popolne sprostitve in ekskluzivnih spa doživetij. Spa območje ima tri notranje in zunanje bazene, panoramski vrt, različne savne, zasebni spa apartma s svojo savno, masažno kad in parno kopel iz dragih kamnov ter prostor za sprostitev z vodnimi ležalniki in spa kinom. Edinstveni spa tretmaji – od osebno prilagojenih masaž do lepotnih in pomlajevalnih tretmajev, ki so navdihnjeni z močjo čiste jezerske vode.

Užitek popolnega miru in sprostitve zagotavlja tudi zasebni beach club z zunanjim ogrevanim bazenom z morsko vodo tik ob jezeru. Če želite nekaj posebnega, pa rezervirajte hotelski gliser in se zapeljite po jezeru s kozarcem šampanjca.

Naročnik oglasne vsebine je Falkensteiner Hotels & Residences