ATRO NAPOVED

Zvezdni odsev: poskrbite za dobro počutje svojih ljubljenih

Astrološki vpogled za torek, 16. september 2025
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Jacob Wackerhausen Getty Images
Odpri galerijo
Fotografija je simbolična. FOTO: Jacob Wackerhausen Getty Images

Delo UI
15.09.2025 ob 18:00
Delo UI
15.09.2025 ob 18:00

Jutrišnji torek prinaša bogato paleto astroloških vplivov, ki nas bodo vodili skozi introspekcijo, zdravljenje in uravnoteženo delovanje. Nebo nam ponuja priložnost, da se povežemo s svojimi notranjimi občutki in poiščemo ravnovesje v odnosih.

Luna jutri prebiva v svojem domačem znamenju, Raku, kar povečuje našo čustveno občutljivost in negovalne instinkte. Ta položaj nas spodbuja, da se globoko povežemo sami s seboj in z ljudmi, ki jih imamo radi. V fazi pojemajočega krajca, ko je osvetljena približno 30 odstotkov, je čas za sproščanje starih čustvenih bremen in pripravo na nov lunin cikel. To je idealen trenutek za skrb zase in za aktivnosti, ki prinašajo notranji mir.

V zgodnjih urah jutrišnjega dneva Merkur oblikuje polsekstil z Venero in Marsom, kar omogoča harmonično komunikacijo in uravnoteženo delovanje. Ta aspekt podpira ustvarjalno reševanje problemov v odnosih ter spodbuja premišljeno odločanje. Kratko zatem se Venera in Mars povežeta v sekstilu, kar združuje energije ljubezni in želje. Ta aspekt spodbuja strast in sodelovanje, zato je to odličen čas za ustvarjalne projekte ali krepitev romantičnih vezi.

Kasneje jutri zjutraj Merkur tvori kvinkunks s Kironom, ranjenim zdravilcem. Ta aspekt lahko osvetli področja, kjer je bila naša komunikacija ranjena ali napačno razumljena. To je poziv, da se soočimo in zdravimo te težave, kar bo omogočilo jasnejše in bolj sočutne interakcije.

V sredini dneva Venera tvori trigon s Kironom, kar prinaša harmonično energijo za zdravljenje v odnosih. Ta aspekt nas spodbuja, da odpremo svoja srca, se soočimo s preteklimi ranami in sprejmemo ranljivost kot pot do globljih povezav. Jutri popoldne Mars nasprotuje Kironu, kar lahko premeša nerešene konflikte ali osvetli področja, kjer je naša odločnost povzročila škodo. Ta aspekt nas izziva, da se pogumno soočimo s temi težavami in rastemo skozi samozavedanje in pogum.

Harmonično delovanje

Torek je tradicionalno pod vladavino Marsa, planeta akcije in volje. Ker Mars trenutno prebiva v Tehtnici, se osredotočamo na uravnoteženo odločnost in harmonično delovanje. Jutrišnji aspekti, še posebej sekstil med Venero in Marsom ter opozicija med Marsom in Kironom, poudarjajo pomen integracije naših želja s potrebami drugih. To je dan, ko vadimo odločno delovanje z milino, zasledujemo svoje cilje, hkrati pa ohranjamo harmonijo v naših odnosih.

Izkoristite negovalno energijo Lune v Raku tako, da poskrbite za svoje čustveno dobro počutje in za dobro počutje svojih ljubljenih. Uporabite harmonične aspekte med Merkurjem, Venero in Marsom za učinkovito komunikacijo in namerno delovanje. Bodite pozorni na priložnosti za zdravljenje, ki jih prinašajo interakcije s Kironom; soočite se in rešite pretekle rane, da spodbudite osebno rast. Uravnotežite svojo odločnost z empatijo, da bodo vaša dejanja prispevala k vašim osebnim ciljem in blaginji tistih okoli vas.

S tem, ko se uskladimo s temi nebesnimi vplivi, lahko prebrodimo jutrišnje energije z modrostjo in sočutjem ter spodbujamo osebno in odnosno harmonijo.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Ancientfuturevision, Lunarly.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Zvezdni odsev astro napoved

Priporočamo

Janša skočil v zrak: »In tole je organizirala ministrica Katičeva, bo Nataša Pirc Musar kako rekla?« (VIDEO)
Gen kupil Gorenjske elektrarne za 36 milijonov, kaj to pomeni za 32 zaposlenih?
Boris Kobal in Boštjan Meglič - Peška: Najbolj perverzna oblika cenzure je avtocenzura (VIDEO)
Drama v Srbiji! Pevko, ki podpira Vučića morala evakuirati policija, nastal vsesplošen kaos (VIDEO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

V Sloveniji lani 20 milijonov bolniških dni

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo Photo

Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

 
Promo

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

 
Promo Photo

Kako ustvariti prijeten in energijsko učinkovit dom v vseh letnih časih

 
Promo Photo

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo Photo

Premislite: se boste čez pet let smejali ali gledali svoje zobe v kozarcu?

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

Komentarji:

Priporočamo

Janša skočil v zrak: »In tole je organizirala ministrica Katičeva, bo Nataša Pirc Musar kako rekla?« (VIDEO)
Gen kupil Gorenjske elektrarne za 36 milijonov, kaj to pomeni za 32 zaposlenih?
Boris Kobal in Boštjan Meglič - Peška: Najbolj perverzna oblika cenzure je avtocenzura (VIDEO)
Drama v Srbiji! Pevko, ki podpira Vučića morala evakuirati policija, nastal vsesplošen kaos (VIDEO)

Izbrano za vas

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo Photo

Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

 
Promo

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

 
Promo Photo

Kako ustvariti prijeten in energijsko učinkovit dom v vseh letnih časih

 
Promo Photo

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo Photo

Premislite: se boste čez pet let smejali ali gledali svoje zobe v kozarcu?

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

Predstavitvene informacije

 
Promo

V Sloveniji lani 20 milijonov bolniških dni

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo Photo

Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

 
Promo

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

 
Promo Photo

Kako ustvariti prijeten in energijsko učinkovit dom v vseh letnih časih

 
Promo Photo

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo Photo

Premislite: se boste čez pet let smejali ali gledali svoje zobe v kozarcu?

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.