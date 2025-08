Zvezdni odsev: ponedeljek za pogumne korake

Ponedeljek prinaša energijo raziskovanja in samoodkrivanja, saj Luna potuje skozi znamenje pustolovskega Strelca. Ta položaj nas spodbuja k iskanju novih izkušenj in širjenju obzorij, kar v nas prebuja optimizem in željo po rasti. Dan je kot nalašč za učenje in sprejemanje spontanosti, saj nam Luna v Strelcu vliva pogum, da stopimo iz cone udobja in se prepustimo neznanemu.

Jutranje ure prinašajo harmonijo med našim notranjim in zunanjim svetom, saj Luna tvori harmoničen trigon s Soncem v Levu. Ta aspekt nam daje samozavest in jasnost, kar omogoča, da svoja čustva uskladimo z dejanji. To je ugoden trenutek za sprejemanje odločitev, ki odražajo našo resnično naravo, ter za udejstvovanje v aktivnostih, ki prinašajo veselje in izpolnitev.

Kasneje dopoldne Luna tvori še en trigon, tokrat z Merkurjem, ki prav tako prebiva v ognjenem Levu. Ta povezava krepi naše komunikacijske sposobnosti, podpira jasno razmišljanje in artikulirano izražanje. To je odličen čas za smiselne pogovore in deljenje idej, saj so naši umi ostri, besede pa imajo moč, kar olajša produktivne dialoge in izmenjavo znanja.

Kljub temu pa dan ne bo brez izzivov. Kvadrat med Venero in Saturnom, ki traja od 1. do 10. avgusta, lahko vrže senco na naše odnose in finančne zadeve. Ta aspekt lahko prinese občutke omejenosti ali nezadovoljstva, kar nas spodbuja k ponovnemu premisleku o naših zavezah in vrednotah. Pomembno je, da k tem področjem pristopimo s potrpežljivostjo in introspekcijo, saj rast pogosto pride skozi premagovanje ovir.

To je odličen čas za smiselne pogovore in deljenje idej ... FOTO: Zinkevych/gettyimages

Poleg tega opozicija med Merkurjem in Plutonom, ki je aktivna od 3. do 13. avgusta, lahko intenzivira naše misli in komunikacije. Ta tranzit lahko vodi do bojev za moč ali obsesivnega razmišljanja, zato je pomembno, da smo pozorni na svoje besede in iščemo globino in resnico v naših interakcijah. To je obdobje, ki kliče po pošteni samorefleksiji in pogumu za soočanje z globljimi vprašanji.

Ponedeljek je pod vladarstvom Lune, zato je energija dneva neločljivo povezana z našimi čustvi in intuicijo. Z Luno v Strelcu smo spodbujeni, da zaupamo svojemu notranjemu vodstvu in se odprtih src podamo v neznano. Udejstvovanje v dejavnostih, ki negujejo našo dušo, kot so meditacija, pisanje dnevnika ali preživljanje časa v naravi, nam lahko pomaga povezati se s svojim notranjim jazom in z lahkoto krmariti skozi dnevne energije.

Na kratko, jutrišnji 4. avgust 2025 prinaša dinamično prepletanje energij, ki spodbujajo rast, komunikacijo in introspekcijo. Z objemanjem pustolovskega duha Lune v Strelcu in zavedanjem izzivov, ki jih prinašata aspekta Venera–Saturn in Merkur–Pluton, lahko dan preživimo z modrostjo in avtentičnostjo.