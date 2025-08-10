Zvezdni odsev: pogum za veliki preobrat

Jutri, 11. avgusta 2025, se na nebu odvija čudovita igra energij, ki nas vabi k raziskovanju čustvene globine, jasni komunikaciji in transformativnim dejanjem.

Luna je v znamenju Rib, v svoji padajoči gibajoči fazi. Ta položaj poudarja našo občutljivost, intuicijo in povezavo s kolektivno podzavestjo. To je čas, ko se lahko poglobimo v nedavne izkušnje, opustimo tisto, kar nam ne služi več, in se pripravimo na nove začetke.

V jutranjih urah Luna oblikuje trigon z Venero v Raku, kar prinaša toplino, naklonjenost in negovalno vzdušje. Ta aspekt spodbuja harmonične odnose ter globoko cenjenje lepote in udobja. Kmalu zatem Luna tvori še en trigon z Jupitrom, prav tako v Raku, kar povečuje občutke velikodušnosti, optimizma in čustvene širine. Ti poravnavi ustvarjata podporno okolje za srčne povezave in osebno rast.

Poleg tega Merkur jutri končuje svojo retrogradno fazo v Levu. Ta prehod prinaša jasnost v naše misli in komunikacijo, kar nam omogoča, da se izrazimo samozavestno in ustvarjalno. To je odličen trenutek za ponovno obravnavo zastalih projektov ali pogovorov, saj se pot naprej razjasnjuje.

Sprejemanje odločilnih korakov

Mars v Tehtnici tvori trigon s Plutonom v Vodnarju, kar nam daje moč in odločnost za sprejemanje odločilnih korakov k transformaciji in osebni moči. Ta aspekt zagotavlja pogon in odločnost za začetek pomembnih sprememb, zlasti na področjih, ki zahtevajo ravnotežje in pravičnost.

Vabi k raziskovanju čustvene globine, jasni komunikaciji in transformativnim dejanjem ... FOTO: Nensuria Getty Images

Ponedeljek, dan, ki ga vlada Luna, poudarja introspekcijo, čustveno uglašenost in negovalne prakse. Harmonični aspekti Lune z Venero in Jupitrom dodatno krepijo to negovalno energijo, kar ga naredi idealnega za skrb zase in za druge. Ukvarjanje z dejavnostmi, ki pomirjajo dušo, kot so meditacija, pisanje dnevnika ali preživljanje časa v naravi, je še posebej koristno.

Izkoristite nežno, introspektivno energijo Lune v Ribah, da se povežete s svojim notranjim jazom in sprostite čustveno prtljago. Uporabite jasnost, ki jo prinaša Merkurjev direktni premik, da učinkovito izrazite svoje misli in občutke. Trigon med Marsom in Plutonom vam ponuja moč za zasledovanje transformativnih ciljev z odločnostjo in ravnotežjem. S poravnavo s temi kozmičnimi vplivi lahko dneve čustvene in duhovne tokove navigirate z milino in namenom.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Meaghanmdunham, Astrology-classes, Astrosofa.