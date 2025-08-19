ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: naj vas ne bo strah pokazati, kdo ste v resnici

Ko se bo dan prevešal v popoldne, bo Luna prestopila v znamenje Leva, kar bo prineslo spremembo v čustvenem tonu.
Fotografija: Uskladite se z nebeškimi energijami. FOTO: M-gucci/Getty Images
Odpri galerijo
Uskladite se z nebeškimi energijami. FOTO: M-gucci/Getty Images

Delo UI
19.08.2025 ob 18:00
Delo UI
19.08.2025 ob 18:00

Poslušajte

Čas branja: 3:37 min.

Jutrišnji 20. avgust prinaša bogato prepletanje kozmičnih energij, ki nas usmerjajo v introspekcijo, čustvene povezave in preobrazbo. Vstopimo v ta dan z odprtim srcem ter pripravljenostjo na nove izkušnje.

Luna bo jutri prehajala iz občutljivega Raka v samozavestnega Leva, kar prinaša zanimivo mešanico čustvene globine in izrazne moči. Jutro nas bo pozdravilo z Luno v Raku, znamenju, ki je globoko povezano z našimi občutki, domom in skrbjo za bližnje. V tej fazi luninega cikla, ko je Luna v zadnjem krajcu, nas spodbuja k refleksiji, sproščanju starih vzorcev in pripravi na nove začetke.

V jutranjih urah Luna bo oblikovala konjunkcijo z Venero v Raku, kar bo povečalo našo sposobnost za ljubezen, sočutje in umetniško izražanje. Ta povezava nas vabi, da se povežemo z ljubljenimi in se prepustimo ustvarjalnim dejavnostim. Čas je, da se poglobimo v svoje srce in izrazimo ljubezen na načine, ki nas izpolnjujejo.

Naj zasije vaša notranje svetloba

Ko se bo dan prevešal v popoldne, bo Luna prestopila v znamenje Leva, kar bo prineslo spremembo v čustvenem tonu. Lev nas spodbuja k izražanju sebe, samozavesti in želji po priznanju. To je čas, da objamemo svojo individualnost in delimo svoje edinstvene talente s svetom. Naj vaša notranja svetloba zasije in naj vas ne bo strah pokazati, kdo ste v resnici.

Venera bo še naprej potovala skozi Raka, kar bo poudarjalo pomen čustvene varnosti in globokih povezav v naših odnosih. Ta položaj nas spodbuja, da negujemo svoje vezi in ustvarjamo občutek pripadnosti.

Merkur, planet komunikacije, se bo nahajal v Levu, kar bo spodbujalo drzno in samozavestno izražanje. Ta tranzit nam bo pomagal, da svoje ideje delimo z navdušenjem in jasnostjo. Jutri bo priložnost za pomembne pogovore, predstavitve idej in sprejemanje odločitev, ki zahtevajo pogum in jasnost.

Mars v Devici nas bo usmerjal, da bomo svojo energijo usmerili v praktična opravila in natančno načrtovanje. Ta položaj je idealen za organizacijo, izpopolnjevanje in izboljševanje različnih vidikov našega življenja. Uporabite to energijo za urejanje svojega okolja in načrtovanje prihodnjih korakov.

Kreativnost in samozavest

Sreda je tradicionalno povezana z Merkurjem, božanskim glasnikom, ki vlada komunikaciji, intelektu in potovanjem. Z Merkurjem v Levu bodo naše misli in besede prežete s kreativnostjo in samozavestjo. To bo ugoden dan za vključevanje v smiselne pogovore, predstavitev idej in sprejemanje odločitev, ki zahtevajo pogum in jasnost.

Izkoristite negovalno energijo Lune v Raku v jutranjih urah tako, da poskrbite za svoje čustveno počutje in se povežete z ljubljenimi. Ko se Luna premakne v Leva proti večeru, si dovolite sijati in izraziti svojo avtentičnost. Uporabite vpliv Merkurja za odprto in učinkovito komunikacijo ter naj vas Mars v Devici vodi pri praktičnih korakih proti vašim ciljem.

S tem ko se uskladite s temi nebeškimi energijami, boste lahko z lahkoto in namenom krmarili po čustvenih in duhovnih tokovih jutrišnjega dne.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Astrosofa.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Zvezdni odsev astrologija napoved zvezde planeti

Priporočamo

Policijski Audi na primorki grdo kršil pravila reševalnegapasu? Tak je odgovor policije
GZS brutalno, brez olepševanja: »V Sloveniji bi morali zvoniti vsi alarmi« (VIDEO)
Šok v parlamentu, poslanec mrtev, storil naj bi samomor
Janša takole že dolgo ni pohvalil nikogar: »Slovenija je ponosna na Melanio«

Predstavitvene informacije

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Policijski Audi na primorki grdo kršil pravila reševalnegapasu? Tak je odgovor policije
GZS brutalno, brez olepševanja: »V Sloveniji bi morali zvoniti vsi alarmi« (VIDEO)
Šok v parlamentu, poslanec mrtev, storil naj bi samomor
Janša takole že dolgo ni pohvalil nikogar: »Slovenija je ponosna na Melanio«

Izbrano za vas

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.