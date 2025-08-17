ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: Lunin prehod v Raka prinaša občutljivost in negovanje

Astrološka napoved za ponedeljek, 18. avgusta.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Oscar Gutierrez Zozulia, Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Oscar Gutierrez Zozulia, Getty Images

17.08.2025 ob 18:00
17.08.2025 ob 18:00

Jutrišnji dan, 18. avgusta 2025, nas nebo vabi k raziskovanju čustvene globine in introspekcije. Luna začne svoje potovanje v zračnem znamenju dvojčkov, kar spodbuja radovednost in komunikacijo. V popoldanskih urah pa preide v raka, znamenje, ki mu naravno vlada, kar povečuje našo občutljivost in povezanost z domom ter družino. Ta prehod nas spodbuja, da negujemo sebe in svoje bližnje ter ustvarimo zatočišče udobja in razumevanja.

Ko luna vstopi v raka, se sooči s kvadratom do retrogradnega saturna v ovnu, kar lahko prinese občutke omejitve ali zmedenosti. Ta aspekt nas spodbuja, da se soočimo s čustvenimi mejami in iluzijami. Čas je, da premislimo o svojih odgovornostih in razločimo med resničnostjo in fantazijo v naših čustvenih življenjih.

Merkur v levu tvori sekstil z Marsom v tehtnici, kar krepi našo mentalno agilnost in odločnost. Ta aspekt podpira jasno komunikacijo in odločno delovanje, še posebej pri ustvarjalnih podvigih in socialnih interakcijah. To je ugoden trenutek za izražanje naših idej s samozavestjo in za sodelovanje v projektih, ki zahtevajo tako intelekt kot pobudo.

Mešanica racionalnosti in intuicije

Sončeva sekstilna povezava z luno v dvojčkih prinaša harmonijo med našo zavestno voljo in čustvenimi potrebami. Ta usklajenost omogoča, da jutrišnji dan preživimo z mešanico racionalnosti in intuicije. To je ugoden čas za dejavnosti, ki zahtevajo tako srce kot um, kot so umetniški podvigi ali iskreni pogovori.

Ponedeljek je tradicionalno dan, ki mu vlada luna, kar poudarja teme čustev, intuicije in negovanja. S prehodom lune v raka so te lunarne lastnosti še bolj poudarjene. Da bi se uskladili s to energijo, razmislite o vključitvi praks samoskrbi, preživite čas z ljubljenimi ali ustvarite prijetno okolje doma. Prav tako je to dan, ko je pomembno, da spoštujete svoja čustva in zaupate svojemu notranjemu vodstvu.

Jutrišnji dan ponuja bogato tapiserijo čustvenih in intelektualnih energij. S sprejemanjem negovalnega vpliva lune v raku in dinamičnega prepleta Merkurja in Marsa lahko z gracioznostjo in avtentičnostjo premagamo izzive jutrišnjega dneva. Ne pozabite uravnotežiti delovanja z razmišljanjem in spoštovati tako svoj notranji svet kot zunanje obveznosti.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

Komentarji:

