Zvezdni odsev: Lunin prehod v Dvojčka

Dne 20. julija 2025 nas nebesni ples vabi k introspekciji, prilagodljivosti in premišljeni komunikaciji. Luna, ki je v zgodnjih jutranjih urah še v znamenju stabilnega Bika, nas prizemljuje in usmerja k iskanju udobja in varnosti. Vendar se kmalu zatem, ko preide v radovednega in komunikativnega Dvojčka, spremeni naš čustveni svet.

Luna v Dvojčkih prinaša svež veter v naša čustva ter nas spodbuja k iskanju novih izkušenj in prilagodljivosti. Ta prehod nas navdaja z željo po spontanosti in odpiranju za nove možnosti. V zgodnjih jutranjih urah Luna tvori konjunkcijo z Uranom, kar lahko prinese nepričakovana čustvena spoznanja in željo po osvoboditvi od rutine. Ta aspekt nas spodbuja, da sprejmemo spontanost in se odpremo novim perspektivam.

Luna tvori sekstil s Saturnom

Kasneje zjutraj Luna tvori sekstil s Saturnom, kar nam omogoča, da uravnotežimo te nenadne uvide z disciplino in strukturo. Ta aspekt podpira čustveno zrelost in sposobnost odgovornega uresničevanja novih idej. Kmalu zatem Luna tvori še sekstil z Neptunom, kar povečuje našo intuicijo in občutljivost. To je ugoden čas za ustvarjalne podvige in duhovne prakse, saj je naša domišljija okrepljena.

V popoldanskih urah Luna tvori trigon s Plutonom, kar spodbuja globoke čustvene transformacije in osvobajanje starih vzorcev. Ta aspekt podpira globoko notranje delo in moč, ki izhaja iz soočanja z našimi sencami.

Merkur, planet komunikacije, je 19. julija vstopil v retrogradno fazo v Levu. To obdobje nas poziva k pregledu naše samopodobe in ustvarjalnih projektov. Možne so napačne komunikacije, še posebej na področjih, kjer je vpleten ponos ali ego. Priporočljivo je, da pred govorom premislimo in se posvetimo nedokončanim ustvarjalnim projektom.

Jupiter, ki je 10. junija vstopil v Raka, še naprej širi našo pozornost na dom, družino in čustveno varnost. Ta tranzit spodbuja negovanje odnosov in iskanje rasti skozi čustvene povezave.

Nedelja je tradicionalno dan, ki mu vlada Sonce, simbol vitalnosti, samopodobe in zavesti. S Soncem v Raku je naša pozornost usmerjena k negovanju, domu in čustvenemu blagostanju. Sončev sekstil z Luno v zgodnjih jutranjih urah harmonizira naše zavestne namene z našimi čustvenimi potrebami, kar spodbuja notranje ravnovesje.

Lunin prehod v Dvojčka vabi k radovednosti in prilagodljivosti

Jutrišnja nebesna konfiguracija nas spodbuja k ravnovesju med sprejemanjem novih idej in ohranjanjem čustvene stabilnosti. Lunin prehod v Dvojčka nas vabi k radovednosti in prilagodljivosti, medtem ko njeni aspekti z Uranom in Plutonom nakazujejo priložnosti za nenadne uvide in globoke čustvene transformacije. Vendar pa je zaradi retrogradnega Merkurja pomembno, da komuniciramo premišljeno in smo potrpežljivi pri nesporazumih.

Izkoristite Sončevo negovalno energijo tako, da se osredotočite na skrb zase in krepitev družinskih vezi. Uporabite jutrišnje energije za razmislek o osebni rasti, opuščanje starih čustvenih vzorcev in pripravo na nove začetke, saj se lunin cikel približuje svoji obnovi.

Skladno s temi kozmičnimi ritmi lahko preživite dan z milino in namenom, kar bo spodbudilo osebno razumevanje in harmonične povezave z drugimi.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Astrosofa, Askastrology, Astrotheme.