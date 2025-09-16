  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnine
Naročila
Astro

Zvezdni odsev: Kateri znak je vaš astro dvojček

Razkrivamo skrivnostne vezi med astrološkimi znamenji.
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
Delo UI
 16. 9. 2025 | 18:17
 16. 9. 2025 | 18:23
A+A-

Astrologija že tisočletja fascinira človeštvo s svojimi skrivnostmi in vpogledi v naše osebnosti, odnose in usodo. Ena izmed zanimivih tem v astrologiji je koncept astro dvojčka – znamenja, ki je najbolj podobno vašemu in s katerim delite številne značilnosti. Ste se kdaj vprašali, kateri astrološki znak je vaš dvojček? Odkrijte, kako lahko ta povezava poglobi vaše razumevanje samega sebe in vaših odnosov.

Kaj je astro dvojček?

Astro dvojček je znamenje, ki ima podobne lastnosti kot vaše lastno znamenje. Ta koncept temelji na razumevanju, da imajo nekatera znamenja v zodiaku močne povezave zaradi podobnih elementov, modalitet ali planetarnih vladarjev. Na primer, ognjena znamenja (oven, lev, strelec) imajo skupne lastnosti, kot so strast, energija in odločnost, medtem ko vodna znamenja (rak, škorpijon, ribi) delijo čustveno globino in intuicijo.

Ognjena znamenja: oven, lev in strelec

Če ste rojeni v znamenju ovna, je vaš astro dvojček najverjetneje lev ali strelec. Ognjena znamenja so znana po svoji energiji, entuziazmu in strasti do življenja. Oven in lev delita močno željo po prevladi in vodenju, medtem ko oven in strelec uživata v pustolovščinah in raziskovanju novih obzorij. Če ste lev, boste morda našli svojega astro dvojčka v ovnu ali strelcu, saj vsi trije znaki cenijo neodvisnost in imajo močno voljo.

Zemeljska znamenja: bik, devica in kozorog

Za tiste, rojene v znamenju bika, je astro dvojček najverjetneje devica ali kozorog. Zemeljska znamenja so praktična, zanesljiva in osredotočena na materialni svet. Bik in devica delita ljubezen do narave in uživanja v preprostih življenjskih radostih, medtem ko bik in kozorog cenita stabilnost in trdo delo. Devica bo našla svojega astro dvojčka v biku ali kozorogu, saj vsi trije znaki cenijo red in organizacijo.

Zračna znamenja: dvojčka, tehtnica in vodnar

Če ste rojeni v znamenju dvojčka, je vaš astro dvojček najverjetneje tehtnica ali vodnar. Zračna znamenja so intelektualna, komunikativna in družabna. Dvojčka in tehtnica delita ljubezen do družabnih dogodkov in intelektualnih razprav, medtem ko dvojčka in vodnar uživata v inovacijah in svobodi. Tehtnica bo našla svojega astro dvojčka v dvojčku ali vodnarju, saj vsi trije znaki cenijo harmonijo in pravičnost.

Vodna znamenja: rak, škorpijon in ribi

Za tiste, rojene v znamenju raka, je astro dvojček najverjetneje škorpijon ali ribi. Vodna znamenja so čustvena, intuitivna in globoko povezana z notranjim svetom. Rak in škorpijon delita močne čustvene vezi in zaščitniško naravo, medtem ko rak in ribi uživajo v sanjarjenju in duhovnosti. Škorpijon bo našel svojega astro dvojčka v raku ali ribah, saj vsi trije znaki cenijo globoko čustveno povezanost.

Kako prepoznati svojega astro dvojčka?

Prepoznavanje svojega astro dvojčka vam lahko pomaga bolje razumeti sebe in svoje odnose. Čeprav morda ne boste vedno našli popolnega ujemanja, vam lahko raziskovanje značilnosti drugih znamenj ponudi dragocene vpoglede in razširi vašo perspektivo. Ne pozabite, da je vsak posameznik edinstven, in kljub astrološkim podobnostim je pomembno, da cenimo in spoštujemo raznolikost.

Astrologija nam ponuja orodje za samospoznavanje in izboljšanje odnosov. S prepoznavanjem svojega astro dvojčka lahko odkrijete nove plati svoje osebnosti in poglobite svoje povezave z drugimi. Ne glede na to, ali ste ognjeni oven, praktični bik ali čustveni rak, vaš astro dvojček je tam zunaj – pripravljen, da vam pomaga odkriti nove dimenzije vašega življenja.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

Več iz teme

astrologijaastrološka znamenjazodiakhoroskopznamenjaastro
ZADNJE NOVICE
18:23
Bizarno
NEVSAKDANJA DRUŽBA

Saj ni res, pa je: voznica v avtomobilu prevažala ponija (FOTO)

Policija je opozorila, da na tak način ne bi smeli prevažati niti psa, kaj šele šetlandskega ponija, ki tehta kakih 150 kilogramov.
16. 9. 2025 | 18:23
18:17
Ona  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: Kateri znak je vaš astro dvojček

Razkrivamo skrivnostne vezi med astrološkimi znamenji.
16. 9. 2025 | 18:17
18:09
Šport  |  Timeout
KLAVZULA PROTI NOSEČNOSTI

Šokantna izpoved olimpijke o diskriminaciji po porodu: »Rekli so, da sem predebela« (VIDEO)

Kljub izjemnim rezultatom in večkratnim svetovnim naslovom je po rojstvu sina doživela pritisk in diskriminacijo.
16. 9. 2025 | 18:09
18:03
Ona  |  Stil
SPOLNO ŽIVLJENJE

Kaj se dogaja s telesom, kadar je seksa preveč

Spolni akt ni zgolj intimno dejanje med dvema osebama, temveč tudi močan sprožilec številnih fizičnih in psihičnih sprememb.
16. 9. 2025 | 18:03
17:57
Kronika  |  Doma
PREHITRA

Policisti za mopeda odredili izredni tehnični pregled. Rezultat ni bil presenetljiv

Oba mopeda so policisti zasegli in zoper voznika napisali obdolžilni predlog.
16. 9. 2025 | 17:57
17:46
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Golob napovedal: Vlada v četrtek o uvedbi obvezne neobdavčene božičnice in spremembi obdavčitve normirancev

»Božičnica bo razbremenjena vseh davščin in tudi prispevkov,« je napovedal.
16. 9. 2025 | 17:46

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
GIBANJE

Bo 150 minut na teden dovolj?

Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
Promo
Ona  |  Svetovalnica
SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
15. 9. 2025 | 08:39
Promo
Ona  |  Svetovalnica
BIVANJE

Poskrbite za bolj zdravo bivalno okolje

Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
15. 9. 2025 | 11:26
Promo
Novice  |  Slovenija
IZBRANA KAKOVOST

Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
15. 9. 2025 | 15:59
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
16. 9. 2025 | 09:53
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
15. 9. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
11. 9. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
LOGISTIKA

Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
15. 9. 2025 | 12:51
Promo
Ona  |  Svetovalnica
SKLEPI

Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
16. 9. 2025 | 12:49
Bulvar  |  Domači trači
Podkast Sovoznik

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
Gregor Knafelc4. 9. 2025 | 14:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:10
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
Promo Slovenske novice10. 9. 2025 | 13:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Prezračevanje

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
Promo Slovenske novice12. 9. 2025 | 13:16
Promo
Ona  |  Aktivni in zdravi
INTERVJU

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

Edi Tuš dokazuje, da je za prve tekaške kilometre in velike cilje vedno pravi čas.
Promo Slovenske novice11. 9. 2025 | 08:58
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
Promo Slovenske novice11. 9. 2025 | 14:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Denar

Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki