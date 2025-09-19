  • Delo d.o.o.
Zvezdni odsev: čas je za nove začetke, ki nas čakajo z bližajočo se mlado luno

Jutri, 20. septembra 2025, nas nebesne energije vabijo k dnevu introspekcije in preobrazbe.
Fotografija je simbolična. FOTO: Guliver/Thinkstock
Delo UI
 19. 9. 2025 | 18:00
A+A-

Luna, ki bo jutri v svoji padajoči fazi v znamenju Device, prinaša sporočilo o sproščanju in prečiščevanju. Ta faza nas spodbuja, da se osvobodimo tistega, kar nam več ne služi, in se pripravimo na nove začetke, ki jih bo prinesla prihajajoča mlada luna. Devica s svojo energijo poudarja potrebo po organizaciji in pozornosti do podrobnosti, kar je idealen trenutek za pospravljanje tako naših fizičnih prostorov kot tudi miselnih pokrajin.

Planetarni vplivi jutrišnjega dneva dodatno poudarjajo teme sprememb in nepredvidljivosti. Venera, planet ljubezni in vrednot, tvori kvadrat z Uranom, nosilcem nenadnih sprememb in inovacij. Ta aspekt lahko prinese nepričakovane dogodke v odnosih in osebnih preferencah, kar nas spodbuja k prilagodljivosti in odprtosti. Venerin kvinkunks z Neptunom pa nakazuje potrebo po uravnoteženju idealizma z realnostjo, saj nas opozarja na iluzije na področju srca.

Mars, ki predstavlja našo voljo in ambicijo, se nahaja v Tehtnici, kar poudarja pomembnost ravnovesja in diplomacije v naših dejanjih. Vendar pa njegov kvinkunks s Saturnom nakazuje morebitne zadržke ali zamude, kar nas opominja, da moramo uskladiti svoje želje z odgovornostmi. Ta aspekt kliče po potrpežljivosti in premišljenosti, preden se podamo v pomembne odločitve.

Pripravljamo oder za nove začetke

Sobotam tradicionalno vlada Saturn, planet discipline, strukture in časa. Saturn je trenutno retrograden v Ribah, kar nas vabi, da ponovno preučimo, in ocenimo svoje meje in zaveze, še posebej na duhovnem ali ustvarjalnem področju. To retrogradno obdobje je priložnost za razmislek o naših dolgoročnih ciljih in strukturah, ki smo jih zgradili, ter zagotavljanje, da so v skladu z našim resničnim jazom.

Ko se jutri prebijamo skozi dan, je koristno, da sprejmemo introspektivno energijo padajoče lune v Devici. Ukvarjanje z dejavnostmi, ki spodbujajo notranjo jasnost, kot so pisanje dnevnika, meditacija ali organiziranje našega okolja, je lahko še posebej nagrajujoče. Če smo pozorni na nepredvidljive energije dneva, zlasti v odnosih, nam omogoča, da se odzovemo z milino in prilagodljivostjo. S tem, ko spoštujemo klic po razmisleku in sprostitvi, pripravljamo oder za nove začetke, ki nas čakajo z bližajočo se mlado luno.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Astrologycafe, Askastrology, Lunarly.

