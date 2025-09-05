ASTRO

Zvezdni odsev: bodite prilagodljiv in premišljeno komunicirajte

Vplivi lune in planetov v soboto, 6. septembra 2025.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Timm Creative Getty Images/iStockphoto
Odpri galerijo
Fotografija je simbolična. FOTO: Timm Creative Getty Images/iStockphoto

Delo UI
05.09.2025 ob 18:00
Delo UI
05.09.2025 ob 18:00

Poslušajte

Čas branja: 2:58 min.

Jutrišnji dan, 6. september 2025, prinaša bogato paleto nebesnih vplivov, ki nas vabijo k introspekciji in preobrazbi. Luna se zgodaj popoldne premakne iz Vodnarja v Ribi, kar pomeni prehod iz intelektualne oddaljenosti v čustveno globino. Ta sprememba poudarja našo občutljivost in intuicijo, kar nas spodbuja, da se povežemo s svojim notranjim jazom in kolektivnim nezavednim. Danes je idealen čas za ustvarjalne dejavnosti, meditacijo in sočutne interakcije.

Lunin vstop v Ribi nas odpira za globlje čustvene tokove, vendar nas kvadrat Lune z Uranom v Dvojčkih, ki se pojavi tekom jutrišnjega popoldneva, lahko sooči z nepričakovanimi čustvenimi premiki ali motnjami. Ključ do uspešnega prečkanja teh nemirnih voda je prilagodljivost in odprtost za spremembe. Sprejemanje nepredvidljivosti nam lahko pomaga, da ostanemo prizemljeni in mirni.

Venera, planet ljubezni in harmonije, danes tvori seskvikvadrat s Saturnom, kar lahko prinese nekaj napetosti v odnose ali finančne zadeve. Ta aspekt nas poziva k potrpežljivosti in ponovnemu premisleku o naših zavezah in vrednotah. Kasneje, ko Venera tvori trigon s Ceres, se odprejo možnosti za negovalne in podporne povezave z našimi bližnjimi. To je čas, ko lahko obogatimo svoje odnose z ljubeznijo in skrbjo.

Saturn je trenutno retrograden v Ribah

Jutrišnji dan je pod okriljem Saturna, ki simbolizira disciplino, strukturo in odgovornost. Saturn je trenutno retrograden v Ribah, kar nas spodbuja k razmisleku o naših čustvenih mejah in duhovnih zavezah. To je čas za ponovni premislek o naših dolgoročnih ciljih in zagotavljanje, da so usklajeni z našimi notranjimi resnicami. Retrogradni Uran v Dvojčkih pa nas vabi k notranjemu premisleku o inovacijah, komunikaciji in osebni svobodi. Ta retrogradna faza je priložnost, da ponovno premislimo, kako sprejemamo spremembe in izražamo svojo individualnost.

Luna se približuje svoji polni fazi, kar lahko intenzivira čustva in prinese jasnost glede naših želja ter osvetli področja, ki potrebujejo sprostitev. Vključevanje v prizemljitvene prakse in postavljanje jasnih namer nam lahko pomaga konstruktivno izkoristiti to močno energijo.

Jutrišnja nebesna pokrajina nas spodbuja k introspekciji, prilagodljivosti in premišljenemu komuniciranju. S sprejemanjem teh energij lahko z milino in modrostjo krmarimo skozi izzive in priložnosti dneva. Naj vas vodijo zvezde in notranji mir, ko se podajate na potovanje skozi jutrišnji dan.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Astrologycafe.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

astrologija planeti napoved astrološka napoved Zvezdni odsev astronapoved luna Saturn astro

Priporočamo

Varnostnik bralki na stranišču pod Kongresnim trgom: »Tu ne smete govoriti!« Kaj se je v resnici dogajalo?
Nujno opozorilo za vse, ki pijejo vodo v plastenkah
Smrtonosna bolezen, prenašajo jo komarji in mušice, udarila po Sloveniji! Na terenu vojska
»Nisem bedak, da bi zapravljal čas na Bledu,« je Vučićevo sporočilo iz Pekinga (VIDEO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Komentarji:

Priporočamo

Varnostnik bralki na stranišču pod Kongresnim trgom: »Tu ne smete govoriti!« Kaj se je v resnici dogajalo?
Nujno opozorilo za vse, ki pijejo vodo v plastenkah
Smrtonosna bolezen, prenašajo jo komarji in mušice, udarila po Sloveniji! Na terenu vojska
»Nisem bedak, da bi zapravljal čas na Bledu,« je Vučićevo sporočilo iz Pekinga (VIDEO)

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Predstavitvene informacije

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.