Zvezdna pravljica: z milino in namenom krmarite skozi jutrišnje energije

Petek, 18. julij 2025, prinaša preplet energij, ki nas vabijo k introspekciji, komunikaciji in čustvenemu prizemljevanju. Nebesno plesišče nam jutri ponuja bogato tapiserijo vplivov, ki nas vodijo skozi dan.

Luna jutri zjutraj prehaja iz ognjenega Ovna v zemeljskega Bika. Ta prehod nas spodbuja, da iščemo stabilnost in udobje ter poudarja pomen prizemljitve v otipljivem svetu. Bikova luna nas vabi, da se osredotočimo na ohranjanje in povečevanje naših virov ter nas povezuje z občutkom varnosti in domačnosti.

Jutro prinaša tudi napet kvadrat med Luno in Plutonom v Vodnarju. Ta aspekt lahko prebudi globoko zakoreninjena čustva in prinese na površje skrite napetosti. Čas je, da se soočimo s tistim, kar nam ne služi več, ter omogočimo preobrazbo in prenovo.

Občutek optimizma in velikodušnosti

Proti večeru Luna tvori harmoničen sekstil z Jupitrom v Raku. Ta aspekt prinaša občutek optimizma in velikodušnosti ter nas spodbuja k povezovanju z drugimi in sprejemanju obilja okoli nas.

Merkur jutri ob polnoči preide v retrogradno fazo, kar nas vabi k refleksiji in ponovnemu premisleku, še posebej na področjih komunikacije, potovanj in tehnologije. Retrogradna faza nas spodbuja, da upočasnimo, pregledamo svoje načrte ter zagotovimo jasnost v naših interakcijah.

V jutrišnjih dopoldanskih urah Merkur tvori sekstil z Venero v Dvojčkih. Ta aspekt podpira harmonično komunikacijo in družbene interakcije, kar je odličen čas za ponovno povezovanje z ljubljenimi in ustvarjalne podvige.

Petek je tradicionalno dan, ki mu vlada Venera, planet ljubezni, lepote in harmonije. Energetika dneva je naravno nagnjena k negovanju odnosov in cenjenju estetskih vidikov življenja. Z Venero v Dvojčkih je poudarek na intelektualnih povezavah in izmenjavi idej. Sodelovanje v smiselnih pogovorih in raziskovanje novih perspektiv je danes še posebej izpolnjujoče.

Izkoristite prizemljeno energijo Bikove lune z dejavnostmi, ki vam prinašajo udobje in stabilnost. Bodite pozorni na retrogradno fazo Merkurja; posvetite dodatno pozornost komunikaciji in se izogibajte impulzivnim odločitvam. Uporabite harmoničen aspekt med Merkurjem in Venero za negovanje odnosov ter izražanje svojih misli z jasnostjo in sočutjem.

S prilagajanjem tem nebesnim vplivom lahko z milino in namenom krmarite skozi jutrišnje energije, kar spodbuja osebno rast in globlje povezave z ljudmi okoli vas.

