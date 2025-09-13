ASTRO

Zvezde mu zagotavljajo bogastvo: ta astrološki znak nikoli več ne bo vedel, kaj je revščina

Samo tisti, ki prepoznajo priložnost in ukrepajo hitro, lahko uživajo v obilju, ki prihaja.
Fotografija: FOTO: Kerkez Getty Images/istockphoto
Odpri galerijo
FOTO: Kerkez Getty Images/istockphoto

S. N.
13.09.2025 ob 05:30
S. N.
13.09.2025 ob 05:30

Medtem ko drugi iščejo priložnosti ali čakajo, da se denar pojavi sam od sebe, je Kozorog v trenutku, ko mu zvezde pošiljajo jasne signale. Nepričakovane finančne priložnosti prihajajo z vseh strani. Od investicij, poslovnih ponudb do nepričakovanih bonusov. Samo tisti, ki prepoznajo priložnost in ukrepajo hitro, lahko uživajo v obilju, ki prihaja.

Kozorog: Kako prepoznati val bogastva

Kozorog ima disciplino in sposobnost načrtovanja, ki mu omogočata, da izkoristi priložnosti, ki jih drugi spregledajo. Nepričakovani prihodki, sodelovanja in dodatni projekti se lahko pojavijo nenadoma – in tisti, ki se hitro odzovejo, bodo imeli občutek, kot da denar preprosto »prihaja sam od sebe«.

Posebne priložnosti, ki prinašajo denar

Ta znak lahko pričakuje: nepričakovane poslovne ponudbe, ki povečajo prihodek, manjše investicije, ki prinašajo dobiček, ter finančna darila ali bonuse, ki krepijo nadzor nad osebnim proračunom. Kozorog, ki načrtuje vsak korak in izkoristi priložnost, doživlja konkretne rezultate in občuti stabilnost.

Kaj pridobi Kozorog?

Rezultat hitrega odziva in pravilnega načrtovanja je občutek varnosti, finančna svoboda in dolgoročna stabilnost. Kozorog, ki izkoristi val bogastva, čuti, kako se vrata v milijonarsko življenje počasi odpirajo, medtem ko strah pred revščino postaja preteklost.

Kako maksimalno izkoristiti priložnosti

Bodite pripravljeni: pozorno spremljajte poslovne in zasebne priložnosti, ki se pojavijo nepričakovano.

Pametno investirajte: del denarja vedno prihranite ali premišljeno vložite, da bo val sreče trajal dlje.

Načrtujte korake: zabeležite prihodke in odhodke, določite prioritete in ukrepajte takoj.

Delite pozitivno energijo: inspiracija in optimizem lahko privabita dodatne priložnosti tudi za vaše prijatelje.

Zvezde ne čakajo – izkoristite priložnost

Finančna sreča pride le k tistim, ki prepoznajo val in ukrepajo pravočasno. Kozorog, ki izkoristi priložnosti, uživa v obilju in stabilnosti, hkrati pa navdihuje ljudi okoli sebe, da verjamejo v svoje sposobnosti. Energija, disciplina in hiter odziv poskrbijo, da val bogastva postane resničnost.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

astrološka znamenja bogastvo astrologija

Priporočamo

Premium
Milijon evrov za odganjanje črne magije: zakonca zaradi »urokov« zastavila hišo, devet traktorjev ...
To bo med obiskom Donalda in Melanie Trump počela princesa Kate
Zvezde mu zagotavljajo bogastvo: ta astrološki znak nikoli več ne bo vedel, kaj je revščina
Sosed prišel do njegovega okna, počepnil, a to še ni bilo vse

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Milijon evrov za odganjanje črne magije: zakonca zaradi »urokov« zastavila hišo, devet traktorjev ...
To bo med obiskom Donalda in Melanie Trump počela princesa Kate
Zvezde mu zagotavljajo bogastvo: ta astrološki znak nikoli več ne bo vedel, kaj je revščina
Sosed prišel do njegovega okna, počepnil, a to še ni bilo vse

Izbrano za vas

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.