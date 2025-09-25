Zvesta do konca: to sta astrološka znaka, ki vas bosta vedno branila

Prijatelji, ki vas nikoli ne pustijo na cedilu? Obstajajo! Astrologi pravijo, da se med dvema astrološkima znakoma najpogosteje rodijo ljudje, ki ostanejo zvesti v dobrem in slabem, vas branijo pred krivico in stojijo ob vas, ko jih najbolj potrebujete.

Zaščitnik in zaveznik

Levi imajo močan zaščitniški instinkt. Ko začutijo, da je njihov prijatelj napaden ali krivično obsojen, nemudoma stopijo v obrambo. Njihov pogum in samozavest sta nalezljiva, zato se ob njih počutite varne. Čeprav so včasih dominantni, v prijateljstvu to pomeni neomajno podporo in lojalnost.

Zvestoba brez kompromisov

Škorpijoni so znani po svojih globokih čustvenih vezeh. Ko enkrat nekoga sprejmejo v svoj krog, ga branijo z vso močjo. Če je njihov prijatelj prizadet ali napaden, reagirajo hitro in odločno. Njihova strastna narava jih naredi zaveznike, na katere se lahko vedno zanesete – tudi takrat, ko vas drugi pustijo na cedilu.