Znani Rus svetuje: »Vedno plavajte s tokom«

Kritika drugih je pot v slepo ulico, spodbuda pa je gonilna sila odnosov, pravi Vadim Zeland, ruski kvantni fizik, avtor teorije transufringa.

»Če človeka pohvalite, ničesar ne izgubite, ampak omogočite, da se situacija odvije v vašo korist. Naj vas napake drugih ne skrbijo, osredotočite se le na njihove vrline. S tem boste plavali s tokom, ne proti njemu,« nadaljuje.

Svetuje, da na delovnem mestu ustvarimo spodbudno vzdušje, v katerem bodo ljudje z veseljem opravljali svoje delo, saj bodo lahko potrjevali svojo vrednost. Če pa bi radi imeli sovražnike, se prepirajte in dokazujte svoj prav. Za vsako ceno se izognite situacijam, v katerih bi prizadeli občutek vrednosti drugega.

Usklajujemo se s frekvencami

Ljudje se namreč usklajujemo s frekvencami in interesi drug drugega. Če se te ne ujamejo, ne more biti vzajemnega razumevanja. »Če si od šefa želite, da vam odobri dopust, se morate zavedati, da razmišlja o delu, ne o vašem dopustu,« navaja. »Zato mu lahko tarnate o svojih težavah ali mu poveste, da kmalu pričakujete povečan obseg dela, zato bi radi šli na dopust, da boste spočiti in delo pozneje ne bo trpelo. Ker se boste pogovarjali z njim na njegovi frekvenci in nagovarjali njegove interese, vam bo hitreje ugodil.«