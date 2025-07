Znamenje zodiaka, ki ga čaka peklenski julij

Začel se je mesec julij, ki s seboj prinaša veliko pozitivne energije, a za enega od astroloških znakov stvari ne bodo tako lahkotne kot za večino ostalih.

Namesto da bi uživali v soncu in sproščenem razpoloženju, bodo rojeni v njem osredotočeni na notranje analize in ukvarjanje s samimi seboj.

Ne bo šlo za konkretne težave, temveč za izčrpanost, pritisk in težo bremen, ki jih s seboj nosijo še iz preteklih mesecev. Na plano bo namreč prišlo vse, kar so do sedaj pometali pod preprogo. Gre za kozoroge.

FOTO: Gettyimages

Zakaj juliji 2025 zanje ne bo ravno srečen?

Kozorogi se bodo znašli pod močnim vplivom Plutona in Marsa, kar pomeni več konfliktov, utrujenosti in občutka, da se ves čas borijo proti nevidnim oviram.

Kaj lahko pričakujejo?

Povečan notranji pritisk in utrujenost.

Potrebo, da sprostijo nadzor nad vsemi področji življenja, kar pa je v nasprotju z njihovo naravo.

Spore z avtoritetami (v službi ali v družini).

Občutek, da niso več kos vsem nalogam.

Močno potrebo po predahu, umiku in ponovnem razmisleku, kaj je zanje v življenju zares pomembno.

FOTO: Shutterstock

Nasvet za kozoroge

Če ste rojeni konec decembra ali v prvih tednih januarja, je julij 2025 (in v bistvu celo poletje) pravi čas, da:

Upočasnite ritem.

Zmanjšate odgovornosti.

Spoznate, da ni vaša dolžnost, vedno vse imeti pod nadzorom.

Sprejmete dejstvo, da nekaterih stvari ne morete nadzirati in da ni nič narobe, če kdaj prosite za pomoč.

Sedmi mesec torej za kozoroge ne bo ravno sproščen, a bo z vidika osebne rasti izjemno pomemben. Sploh, če bodo rojeni v tem znaki pripravljeni sprejeti spremembe in se nehati boriti proti toku, piše Glossy.rs.