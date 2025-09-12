HOROSKOP

Temu znaku se med prihajajočim sončevim mrkom obeta največ sreče

Obetajo se mu denar, stabilnost in velika ljubezenska priložnost.
Fotografija: FOTO: Pitris/Gettyimages
FOTO: Pitris/Gettyimages

M. Fl.
12.09.2025 ob 06:00
12.09.2025 ob 08:52
M. Fl.
12.09.2025 ob 06:00
12.09.2025 ob 08:52

21. septembra nas čaka delni sončev mrk v devici, ki obljublja velike spremembe, trenutke za zazrtje vase in nove začetke.

Številna astrološka znamenja bodo občutila povečano napetost in negotovost, eno od njih pa si lahko oddahne, saj mu bodo zvezde zagotovile veliko podpore in novih priložnosti.

Srečnež je ...

... bik, zemeljski znak, ki se odlično ujema z devico, saj ju obvladuje isti element. To pomeni, da mrk rojenim v ozvezdju bika ne bo prinašal dodatnega stresa, temveč se bo pri njih odražal kot priložnost za urejanje življenja in za odmet starih bremen.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Kaj ga čaka?

Osebe, rojene v znamenju bika, lahko pričakujejo nov začetek na poslovnem področju, saj sončevi mrki pogosto vplivajo na kariero in nove projekte.

Delni mrk bikom obljublja:

  • Novo poslovno ponudbo ali idejo, ki obeta dolgotrajno varnost.
  • Idealni trenutek za menjavo službe.
  • Stabilnost v ljubezni, saj bo partner vir opore, samski pa lahko spoznajo nekoga, ki prinaša mir in zaupanje.
  • Finančno blagostanje z naslova odplačila dolga, izterjave denarja, ali novega vira stalnih prihodkov.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Zvezde bodo bikom vsekakor naklonjene in jim bodo pomagale pri privabljanju obilja ter sprejemanju modrih odločitev, napoveduje Glossy.rs.

Preberite še:

 
Premium

Astrološki ključ do bogastva: katera energija vlada vaši 2. hiši?
Finančno sliko kažeta druga in osma hiša horoskopa. Če v drugi ni planetov, poglejte njenega vladarja.

 

Kažipot planetov: Prihajajo čustveno nemirni dnevi (Suzy)
Prihaja več kreativne energije in navdiha, ki ju lahko s pridom izkoristijo vsi v ustvarjalnih poklicih.

 

Kaj vam pove vaš ascendent, je več kot le dopolnilo horoskopu
Odkrijte skrivnosti svojega ascendenta in kako vpliva na vaše življenje.

