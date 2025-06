Življenje, ki ga živimo, nas vodi v bolezen

Dr. Caroline Myss, intuitivna zdravilka, je pustila novinarsko kariero, da bi razvijala sposobnost intuitivnega uvida v zdravstveno stanje ljudi in vzroke, ki so privedli do njih. Spoznala je, da nas lastne navezanosti in negativna energija izčrpavajo ter da čustveni vzvodi v našem življenju narekujejo, kakšno bo stanje našega telesa. To je namreč arhiv vse naše preteklosti, odločitev, dejanj, odnosov in razmišljanja.

Preden je zaslovela s knjigo Anatomija duha, je odprla založbo z duhovnimi knjigami, čeprav ni verjela v mistične izkušnje. Kljub temu se ji je okrepila intuicija in opazila je, da začenja dobivati zaznave o zdravstvenem stanju ljudi, če pozna njihovo ime, starost in dobi njihovo privolitev. »Če sem jih opazovala, sem videla energijo, ki je obdajala njihovo telo, v kateri je bilo ogromno informacij o njihovi preteklosti,« pravi. Bolezen je zaznala, še preden se je fizično razvila, tako je začela pomagati ljudem razumeti čustveno, mentalno in duhovno energijo, iz katere izvirajo njihove težave, bolezni ali krize.

»Ljudje, ki me obiščejo zaradi bolezni srca, imajo izkušnje, zaradi katerih so zatrli ljubezen in intimnost. Tiste, ki jih boli spodnji del hrbta, nenehno skrbi zaradi denarja. Bolniki z rakom imajo pogosto nerešene vezi s preteklostjo, nedokončane zadeve in čustvene težave. Tisti z boleznimi krvi so pogosto hudo sprti s primarno družino,« opisuje, kako je spoznavala, da se v telesu nič ne zgodi naključno.

Naše življenje in odločitve so povezani z našim fizičnim stanjem in počutjem. FOTO: Jevtic/Getty Images

»Zdravljenje ne pomeni vedno, da fizično telo okreva po bolezni, ampak se duh osvobodi strahov, negativnih misli o sebi in drugih, ki nas mučijo. Šele ko spoznamo, kaj nam izčrpava duha in osebno moč, lahko preprečimo nadaljnjo izgubo energije. Znak, da jo izgubljamo, sta lahko tudi dolgotrajna brezvoljnost in depresija, nekatere bolezni se razvijejo zaradi napornega tempa življenja in nenehne izpostavljenosti elektromagnetni energiji računalnikov, satelitov, mobilnih telefonov in drugih naprav, s katerimi obremenjujemo okolje, npr. sindrom kronične utrujenosti,« pravi.

Da je naše življenje povezano z našim fizičnim stanjem in počutjem, kažejo tudi njene izkušnje, tako pri drugih išče vzroke, ki so nas privedli do težav. Odkrila je, da imajo vse bolezni in telesni organi svojo frekvenco in vibracijski vzorec.

Začela je raziskovati, s katerimi dejanji zaviramo energijo, ki povzroča čudeže. »Lahko ste vegetarijanec in vsak dan pretečete 10 km, a če ste v nasilnem odnosu, sovražite službo ali se nenehno prepirate s starši, izgubljate energijo in moč zaradi vedenjskega vzorca, ki lahko povzroči bolezen ali preprečuje, da bi ozdraveli. Po drugi strani lahko, če ste duhovno osredinjeni in ne pustite, da se vaša energija zadržuje pri negativnih prepričanjih, jeste mačjo hrano, a ste kljub temu zdravi,« poudarja.