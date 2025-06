Živimo v iluziji

Tema je zgradila matrico, da bi nadzorovala človeštvo, tako da ga je zaklenila v mehurček in nas programirala, da mislimo, da smo svobodni, čeprav v resnici nismo. »Iluziji, v kateri živimo, hindujci pravijo maya,« pravi šaman Durek. »Naravnani smo na preživetje, na frekvence, ki ohranjajo temo živo, prestrašeni in ločeni, zasužnjeni, upoštevamo pravila in strukturo.«

Toda nismo se utelesili na Zemlji, da bi samo preživeli. Prišli smo, da bi ustvarjali veselje in ljubezen. Da bi nosili božjo luč in bili kreatorji kot božji otroci, polni brezpogojne ljubezni. »Kreacija je v resnici v naši naravi in je namen naše inkarnacije na Zemlji. Toda matrica je zasnovana tako, da v njej pozabimo, da smo v resnici mogočni kreatorji, saj nas tlači navzdol in nas želi utišati. Zastruplja nas s tabletami, fluoridom, kofeinom, programira našo zavest z lažmi, strahovi in zvezdniškimi govoricami, da niti ne opazimo več, da nismo v ravnovesju in smo le še ovce. Ne zavedamo se namreč, da je našo zavest ugrabila tema, in le še sledimo čredi,« poudarja.