Živimo po duhovnih zakonih: Če jih bomo vgradili v življenje, se bodo začeli dogajati čudeži

Zavedanje je vedno povezano z našo notranjo vibracijo. Lahko gledamo isto stvar, a vidimo le tisto, kar nam dovoljuje naša vibracija kot filter dojemanja sveta. Z upoštevanjem duhovnih zakonov si jo lahko zvišamo, prinesejo pa nam lahko tudi zadovoljstvo in materialni uspeh, saj gre za enaka načela, kot delujejo v naravi. Zakoni se prepletajo med sabo, ko se osredotočimo na enega, resonanca potegne za sabo ostale. Če jih bomo vgradili v življenje, se bodo začeli dogajati čudeži, pravi duhovni učitelj Deepak Chopra in izpostavlja zakon čistega potenciala in zakon dajanja.

Prvi pravi, da smo zunaj okov uma vsi čista zavest, ki pa je hkrati polje vseh možnosti in neskončne ustvarjalnosti. Zavedanje je ključ do izpolnitve vsake želje, saj nismo nikoli ločeni od polja vesoljne zavesti. Če želimo izkoristiti čisti potencial polja, se moramo naučiti zavestno dostopati do njega, npr. z dnevno meditacijo, uro tišine, časom v naravi. Zakon dajanja trdi, da vesolje temelji na dinamični izmenjavi dajanja in sprejemanja energije. Nič ni statično. Tudi naše telo si nenehno izmenjuje energijo z vesoljem, um se povezuje z višjim umom. Naša pripravljenost dajanja vzdržuje kroženje obilja. Zato se zavedajmo, da ob srečanju človeku vedno predamo darilo – naj bo to pohvala, nasmeh, blagoslov ali kaj materialnega. Odprti bodimo tudi za prejemanje daril. Ohranjajmo pretok skrbnosti, pozornosti, hvaležnosti in ljubezni v življenju.