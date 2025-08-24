»Živi Nostradamus« trdi, da signali na Antarktiki dokazujejo obstoj paralelnih vesolij

»Živi Nostradamus« se vrača z novo nenavadno trditvijo, ki bi lahko bila povezana z nedavno odkritim fenomenom. Nenavaden signal je bil zaznan globoko pod antarktičnim ledom, pri čemer so znanstveniki ostali zmedeni glede njegovega vzroka in posledic.

Antarctic Impulsive Transient Antenna (ANITA) je projekt NASA, ki uporablja opremo za spremljanje delcev, znanih kot nevtrini. Znani so tudi kot »duhovni delci« zaradi njihove neinterakcije z materijo, nevtrini so električno nevtralni in so dolgo veljali za brezmasne.

A že v začetku tega leta je bilo razkrito, da radijski valovi prihajajo izpod zemlje, namesto od zgoraj, kar je nakazovalo, da delci prehajajo skozi Zemljo. Fiziki bi to označili kot »nemogoče«, saj mnogi menijo, da so odkritja posledica tehnične napake ali odboja znotraj balona.

Članek, objavljen v reviji Physical Review Letters, je podrobno opisal, da trenutna razumevanja delčne fizike ne morejo pojasniti teh ugotovitev.

Nezemeljska invazija neizbežna

Čeprav bi lahko znanstveno šlo za nove oblike delcev ali temno snov, mistik meni, da je vse povezano s paralelnimi vesolji. Athos Salomé, star 38 let, je podal več prerokb, med katerimi ena iz leta 2025 nakazuje, da je nezemeljska invazija neizbežna.

Po drugi strani pa je v preteklih letih pravilno napovedal vzpon umetne inteligence.

Salomé je nedavno povedal za MailOnline: »Kaj, če signali niso naravni? Lahko bi bili učinki nečloveške tehnologije, prenosov ali umetnih energij, ki se predstavljajo kot kozmični pojavi.«

Dejal je, da bi bila to »največja razkritja v človeški zgodovini«, če bi bila povezana s tehnologijo, saj bi lahko bili drugi med nami v vesolju. »Ljudje so preveč osredotočeni na to, kaj je v vesolju, in pozabljajo, kaj je pod Zemljo,« je trdil Brazilec.

Čeprav so njegove trditve še vedno predmet debate, bo decembra v Antarktiko poslan nov balon, imenovan PUEO, ki prav tako zaznava signale, a bo petkrat občutljivejši. Ta balon bo imel ključno vlogo pri potrditvi ali ovrženju mistikovih trditev.

Dodal je, da bi to »odprlo možnost ogledalnega vesolja«, kjer čas teče v nasprotni smeri. »Če PUEO potrdi te signale, ne bomo obravnavali znanstvene fantastike, ampak prve konkretne dokaze, da realnost ni edinstvena,« je začel Salomé.

»To označuje začetek dobe, v kateri bo človeštvo moralo prepisati ne le svoje teorije, temveč tudi samo razumevanje realnosti.« Trdi, da bi lahko vstopili v »ero nove fizike« in da bi ta hipoteza napake odgovornega znanstvenika po vsej verjetnosti pripeljala do Nobelove nagrade do leta 2030.

Vendar pa je dr. Stephanie Wissel, astrofizičarka z univerze Pennsylvania State, ki je prav tako sodelovala v ekipi ANITA, pojasnila: »Radijski valovi, ki smo jih zaznali, so bili pod zelo ostrimi koti, približno 30 stopinj pod površino ledu. To je zanimiva težava, ker še vedno nimamo prave razlage, kaj ti anomalični signali so.«

Verjame se, da ti signali prihajajo iz ledu pod nemogoče ostrim kotom, in namesto da bi se odbili od ledu, pulzi prihajajo od spodaj. To bi lahko nakazovalo odkritje nove interakcije delcev, ki je trenutno neznana, poroča ladbible.com.

