Ženske, rojene v teh astroloških so z leti vse srečnejše in uspešnejše

Vitalnost, energija, radoživost, želja po uživanju življenja … to ni povezano z leti, temveč je znatneje pogojeno s tem, kako gledamo nase, na svet okoli nas in kakšen življenjski slog nekdo izbere.

Astrologija pravi, da naj bi ženske, rojene v določenih znakih zodiaka, dosegle največji uspeh in srečo po petdesetem letu življenja.

Atma.hr razkriva, katere in zakaj.

Bik: Pogum za sprejemanje življenja takšnega, kot je

Rojene v znamenju bika nimajo težav s staranjem in ga sprejemajo kot nekaj naravnega ter še zdaleč ne slabega.

Že kot deklice komaj čakajo, da odrastejo in uživajo v tem, da imajo vse več odgovornosti.

Vedno delujejo nekoliko drugače kot druga dekleta: običajno so tišja, mirnejša in imajo le nekaj tesnih prijateljev oziroma prijateljic.

Ko zakorakajo v zrelejša leta, jih umirjenost z vidika kariere postavi pred druge, saj so osredotočene, odgovorne, delavne in predane.

Z leti bikice krepijo pozitiven odnos do življenja, si ga upajo sprejemati takšnega, kot je, razvijajo delovno etiko in dobro vedo, česa si želijo.

V tem znamenju rojene ženske si prizadevajo za stalni napredek, srednja leta jim prinesejo zrelost in pogum in se ne bojijo postaviti se zase ter za svoje cilje in vrednote.

FOTO: Shutterstock

Devica: S staranjem boste popolnoma zaživele

Rojene v znamenju device se v primerjavi z vrstniki že med odraščanjem počutijo kot stare duše. Zrele so že od malih nog, trdno stojijo z nogami na tleh in so osredotočene na naloge ter načrte.

Device so tako praktične, organizirane in skrbne, da znajo pokazati svetu, kaj vse zmorejo. Takoj po šolanju dobijo odlične službe, nenehno napredujejo v svojem delu in izstopajo v ekipi.

Ko dosežejo zrela leta, praviloma izpolnijo večino svojih ciljev, a jih to ne ustavi pri snovanju novih želja, napredovanju in odkrivanju novih horizontov.

V petdesetih letih v tem znaku rojena ženska popolnoma razume sebe, omili svoj perfekcionistični odnos do sveta, se sprosti, in tako še bolj cveti.

FOTO: Shutterstock

Lev: Potencial za neverjetne stvari

Levinje so nedvomno nagnjene k temu, da z leti počnejo vse bolj občudovanja vredne stvari. Njihove glavne naloge v srednjih letih so učenje, napredek in razvoj na mnogih področjih.

Povsem mogoče je, da se levinja v zrelih letih odloči za pridobivanje višje izobrazbe ali želi v celoti spremeniti življenjski slog.

Rojenih v tem znaku ni strah ne sprememb ne staranja, z leti se počutijo vse bolj neustavljive in imajo občutek, da se čarovnija življenja šele začela.

FOTO: Shutterstock

Dobro znajo uživati v srednjih letih, zaradi takšnega pogleda na svet se jim v življenju odpirajo mnoga vrata.