Zdravljenje žalosti

Če ste zaradi takih ali drugačnih dogodkov zapadli v dolgotrajni občutek žalosti, si pomagajte z naslednjo duhovno vajo. Poiščite miren kraj, dihajte in se sprostite. Pokličite vodnike s Siriusa, ki vam bodo pomagali. Predstavljate si, da z vodnikom hodite proti slapu. Kristalno čista voda pada čez previs in dela bazenček. Lahko čutite, kako čista je. Spomnite se, da je bila sprva vsa voda na Zemlji takšna. Čutite, da ste na svetem kraju. Sedete ob vodniku in se predate miru.

Edini zvok je šum padajoče vode, ki resonira z vašo dušo. Umirite um in občutite žalost. Poglejte, kaj v življenju vas žalosti. Raziskujte, kaj je vzrok za to. Sprejmite vse, kar se je zgodilo. Ko ste pripravljeni sprejeti svoje življenje, ste pripravljeni odpustiti sebi in drugim vse. Vzemite kamenček ob sebi in prelijte žalost vanj. Žalostna čustvena energija se prelije vanj. Ko ste jo pripravljeni spustiti in jo kamen sprejme, ga vrzite v vodo. Zahvalite se vodniku in odprite oči.