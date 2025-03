Zdravljenje z zvokom

Om je najvišji vibracijski zvok v našem jeziku. Lahko ga vidimo kot zvok boga v vesolju. Njegovo preprosto ponavljanje nas pomiri in nam dvigne vibracijo, poskusite ga uporabljati na začetku meditacije ali ko se čez dan ustavite in si vzamete premor. Potopite se v njegove vibracije in občutite, kako prežema vaše celotno telo.

Najbolje je, če ponavljanje om postane vaša vsakodnevna praksa. Pravijo, da naj bi zaporedja po tri ponovitve spodbujala duhovnost, zaporedja ponavljanja om po osem finančno obilje, lahko pa ustvarite tudi sekvenco s svojim pomenom. Tudi če ste v meditacijski skupini, ga lahko ponavljate tako dolgo, da se vam bo zvišala vibracija, saj boste ustvarili učinek zvočne kopeli.