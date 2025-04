Zdravljenje z barvami: rdeča vsebuje moč, modra umirja um

Tehnika Inne Segal, zdravilke in raziskovalke energijske medicine, vključuje vizualizacijo in barvno terapijo. Barva je vibracija in različne vibracije različno vplivajo na naše telo.

»Podrgnite si roke in vsak prst posebej. Nato podržite roke pred sabo, tako da so rahlo narazen. Začutili boste zbadanje. Predstavljajte si, da držite veliko kroglo rdeče energije. Rdeča vsebuje neomejeno energijo, vitalnost in moč. Začutite, kje je telo utrujeno in šibko, podržite dlani nad tem delom in mu vdihnite rdečo, da jo vsrka in se širi po njem. Medtem globoko dihajte in občutite, kako ste poživljeni. Modra umirja um, prinaša spokojnost, uporabljamo jo za podporo živčnemu sistemu. Indigo je barva za lajšanje bolečin. Oranžna pomaga zdraviti prebavne motnje, težave z nadledvično žlezo in ledvicami. Rožnata odpira in zdravi srce, srčne težave, artritis, težave s težo, preganjavico, depresijo. Rumena polni možgane z energijo in spodbuja jasno in hitro razmišljanje. Lajša stres in živčno napetost, zdravi poškodovane celice, čisti kri, odplavlja toksine in spodbuja limfni sistem,« pravi.