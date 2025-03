Zdravilna moč vode

Voda je vir življenja. Pokriva več kot 70 odstotkov Zemljinega površja, prav tako prevladuje v sestavi naših teles in organov. Zato naši možgani nemudoma reagirajo, ko smo v bližini vode. Že pogled na vodo in njen zvok lahko spodbudita dobro počutje, sprostitev in umirita srčni utrip. Stik z vodo nas spravi v sproščeno stanje, srečnejši smo, mirnejši, bolj ustvarjalni. Hkrati ima voda neizmerno moč čiščenja telesa; najbolje ga obnovimo ter vzpostavimo fizično in psihično ravnovesje, če se okopamo v morju, v hladnem delu leta pa v bazenu ali termah, najbolje naravnih termalnih vrelcih. Sprehajajmo se po plaži, jadrajmo, lovimo ribe, plavajmo ali le ležimo v vodi. Že zrenje v vodo spreminja naše možganske valove in nas zaziba v blago meditacijo, pravijo psihologi.