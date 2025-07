Zdravilna moč uma: telo sledi namenom, ne boleznim

Sami ustvarjate svoje življenje, poudarjajo guruji. To pomeni, da imate vse možnosti, da ustvarite kar koli, tudi zdravje. Oblikujte namen za zdravljenje. Ne razmišljajte o svoji poškodbi ali bolezni. Predstavljate si, da je vaše telo že zdravo in popolno. Oblikujte preprosto in jasno afirmacijo ter jo glasno ali v mislih ponovite večkrat na dan. Na primer: »Moje telo je popolno. Moje stopalo je zdravo.« Ob tem si to predstavljate kar se da močno in prepričljivo. To je namreč glavni namen, ki ga želite predati višji zavesti. Ohranjajte pozornost pri tem čez dan in naj bo to zadnja stvar v vaši...