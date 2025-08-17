Zaznajte energijo, sledite občutku lahkotnosti

Naše telo obdaja dinamično polje, ki ima osupljivo sposobnost generiranja energije. Na vsakodnevni ravni tako pogosto doživljamo pozitivne in negativne energijske izmenjave. Toda tudi če čutite negativnost nekoga ob sebi, se lahko zaščitite, če jo le zaznate. Glavno vodilo je, da se obdate s spodbudnimi ljudmi.

Španska študija je pokazala, da energijske tehnike, ki spodbujajo prenašanje pozitivne energije, pomagajo pri zdravljenju. Učite se od živali, saj oddajajo pozitivno energijo. Zadovoljne so v sedanjem trenutku in njihovo zadovoljstvo se odraža kot prijetna energija, ki jo občutimo v njihovi bližini. Sledite občutku lahkotnosti. Tudi če ste sami v negativni energijski bilanci, se lahko osredotočite na ustvarjalnost, optimizem, sočutje, humor, da si dvignete vibracijo.

Naučite se sprejemati pozitivno energijo. Lahko namreč ne spuščate pozitivnih vplivov prek zaščitnih meja avre, le negativna se lahko prebije skoznje. Začnete lahko tako, da poskusite na vsako slabo situacijo pogledati z drugega zornega kota ter začnete opažati spodbudne stvari okoli sebe.