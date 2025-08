Zastrašujoča vizija Babe Vange: 5 astroloških znakov bo ostalo brez denarja

Čeprav so minila že skoraj tri desetletja od smrti slavne bolgarske prerokinje Babe Vange, zanimanje za njene prerokbe ne pojenja. Njene izjave še vedno spodbujajo različna tolmačenja, zlasti ko gre za ekonomske spremembe. Ena njenih pogosto omenjanih napovedi govori o tem, da bodo klasičen denar iz papirja in kovin izgubili svojo vrednost, ljudje pa bodo v prihodnosti »trgovali s številkami«.

Mnogi danes to njeno izjavo vidijo kot namig na prehod k digitalnim valutam in družbi brez gotovine, kar se vse bolj ujema z globalnimi ekonomskimi tokovi. Strokovnjaki s področja astrologije in ekonomije so poskušali oceniti, kako bi takšne spremembe lahko vplivale na določena horoskopska znamenja. Glede na njihove analize bi pet astroloških znakov lahko najbolj občutilo posledice prehoda na novo ekonomsko resničnost.

Bik

Znan po potrebi po stabilnosti in varnosti, zlasti na materialnem področju, bo težko sprejel izgubo oprijemljivega denarja.

Rak

Čustveno reagira na vse, kar bi lahko ogrozilo njegov družinski mir in varnost, zato mu vsaka finančna nestabilnost povzroča dodatno skrb.

Kozorog

Kot znamenje, ki gradi uspeh na temeljih tradicije in discipline, bo prisiljen popolnoma preoblikovati svoj poslovni in finančni pristop.

Devica

Rada ima vse pod nadzorom in težko sprejema spremembe, ki jih ne more takoj racionalno razložiti.

Tehtnica

Nenehno teži k ravnovesju, zato ji lahko nenadne in nepredvidljive spremembe v ekonomskem sistemu porušijo notranji mir.