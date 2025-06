Zaskrbljenost vas drži na mestu — kako se ji upreti in zadihati svobodno

Verjetno se strinjate, da zaskrbljenost nikoli ne reši težave ali spremeni rezultata, ampak samo poglablja negativne scenarije. Ko se zalotite v krču skrbi, se ustavite in preusmerite misli drugam. Humor lahko pomaga sprostiti še tako naporno čustveno stanje – poskusite najti smešno plat situacije. Če položaj tega nikakor ne dopušča, imejte pripravljen seznam svojih preteklih življenjskih dogodkov, ki so se smešno in zabavno končali.

Potegnite nasmeh iz svojega spomina in ponovno občutite tedanjo sproščenost. Moč boste tako črpali iz spoznanja, da so v življenju tudi lahkotni trenutki kot protiutež težavni situaciji. Razbremenite se skrbi zase. Zavedajte se, da je dobro za vas, če se izvijete iz primeža zaskrbljenosti. Namesto da se bremenite s skrbmi, se zavedajte, da vas zadržujejo na mestu in vam preprečujejo, da bi šli naprej, spremenili stvari in svobodno zadihali.