Zaprite usta notranjemu kritiku

Znaki, da morate sprejeti svoje slabosti in zvišati občutek lastne vrednosti, so, če: na poti v službo premišljujete, kaj vse bo šlo narobe, si vsak pogled drugih razlagate kot kritiko, je vaše notranje prepričanje, da ste neprivlačni, ne veste, kaj si želite od življenja, si ob pozitivnih odzivih drugih mislite, da to pravijo, samo ker so prijazni, se vam zdi, da živite napačno življenje (niste v pravi službi, imate premalo prijateljev …).

Če se poistovetite z veliko naštetimi situacijami, morate delati na svoji samozavesti, pravijo psihologi. Občutek lastne vrednosti namreč ni statičen, lahko ga spremenimo. Psihologi pravijo, da se je treba vrniti k svojemu notranjemu otroku in odkriti, od kod izvira negativna kritika. Ko najdete njene korenine, namreč šele lahko začnete ustvarjati svojo, odraslo in povsem neobremenjeno sliko o sebi, ki je lahko povsem drugačna kot na začetku.

Kako torej najhitreje zaprete usta notranjemu kritiku? Psihologi pravijo, da se ga zavedajte, saj je del nas in našega občutka za samorefleksijo. Toda hkrati mu ne verjemite slepo, ampak vsako njegovo »obtožbo« preverite v stvarnosti.