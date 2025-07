Zapišite, kaj si želite, če ne upate spregovoriti na glas

Ste napeti, si v življenju želite spremembe? Vas nekaj hudo moti, a si o tem ne upate spregovoriti na glas? Pišite, svetujejo psihologi. Tudi s pisanjem se lahko namreč znebite napetosti, svoje cilje vidite bolj jasno in si zastavite novo motivacijo za življenje.

Vsak dan si ob jutranji kavi tako namesto sedenja za računalnikom ali prebiranja časopisov vzemite čas za pisanje o svojih ciljih in občutkih. Preden začnete pisati o tem, kaj vas moti, kaj vas jezi in o drugih negativnih občutjih, si raje vsako jutro najprej odgovorite na spodnja vprašanja: Kaj se mi je včeraj zgodilo lepega? Česa se lahko veselim danes? Kako bom danes nekomu polepšal/-a dan? Na kakšen lep način bom danes zaključil/-a dan? Potem si dajte duška in pišite o vsem, kar vam leži na duši tisto jutro …

Prenehajte tudi delati dolgoročne načrte in si postavljati cilje, ki so daleč v prihodnosti. Z majhnimi koraki boste prišli dlje. Vsak dan si zastavite manjši cilj, ki ga morate doseči do večera. Povezan naj bo z večjim ciljem, ki ste si ga sicer zamislili enkrat v prihodnosti. Če ste si na primer zamislili, da boste do poletja shujšali za 15 kilogramov, pozabite to številko. Vsako jutro si pripravite načrt za telovadbo in prehrano za tisti dan, in ne razmišljajte, kako daleč imate še do glavnega cilja.