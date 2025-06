Zakaj težko zamenjamo resničnost

Ker nismo jasni pri sebi, ne vemo, kaj razmišljamo, čutimo, nimamo opredeljenih ciljev, ker nenehno dvomimo o sebi, pravijo guruji. Pomagamo si lahko tako, da napišemo željo na sredino miselnega vzorca, nato ga razvejamo na odgovore 'zakaj si to želim', 'kaj bom dobila iz tega', 'kako bo to vplivalo na moje življenje', 'kaj je dodana vrednost' itd. Tako lahko izberemo optimalno možnost za vsa področja. Imamo namreč preveč želja in odkriti moramo, kateri del nas si nečesa želi, kaj je za tem: da se bomo dokazali v službi, da nas je strah, da se bo nekaj zgodilo, kakšna energija je v tej želji ...

Če nekaj ni dobro za nas, nam bo prineslo samo kup izzivov, ker to ni naše. Ko je nekaj naša pristna želja, pa nas bo podprlo vse vesolje. Vse je odprto, vse nam je dano, samo na jasnem si moramo biti, kaj si želimo. Zato poglejmo, kje smo, kako se počutimo, iz tega pa počasi generirajmo želje, ki imajo dodano vrednost za naše življenje.