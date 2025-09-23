Zakaj smo na Zemlji

Zakaj se trudimo utelesiti? Regresoterapevti pravijo, da je čudovito biti v duhu, toda ko smo v svetu duš, smo kolektivna zavest, vsi vemo vse, ni možnosti čutiti dveh ločenih bitij in se povezovati ali recimo okušati sladkor … Ideja je okušati in povezati določene ločene, nasprotne vidike vesolja. V svetu duš ni razlike med dobrim in slabim.

Na Zemlji sodimo, da je nekaj zlobno, negativno, kar je del razloga za naš prihod – pozdraviti vse. Duše pridejo na Zemljo z določeno mero svobodne volje, da se odločajo in izkušajo reči, ki jih lahko odnesejo nazaj v celost. S svobodno voljo pa določen čas verjamemo, da smo ločeni …

Zanimivo je, da se nekatere duše lahko utelesijo, ne da bi se razvijale na kakršen koli način, ampak pridejo na Zemljo, samo da bi se zabavale. Nekatere pridejo v skupinah, imajo podobne prijatelje, igrajo kitaro in pijejo pivo … Druge pa se razvijajo, počnejo reči – a vsi skupaj so celota različnih možnosti. Svoboda duše je, da počne eno ali drugo.