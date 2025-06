Zakaj po rojstvu pozabimo na duhovni svet? Guruji pojasnjujejo

Po rojstvu pozabimo na duhovni svet in vse, kar smo se odločili in dogovorili v njem. Če se to ne bi zgodilo, bi vnaprej poznali vse poteze in lahko goljufali, pravijo guruji. Igra bi bila nesmiselna. Kljub temu pa ne izgubimo vseh povezav s svetom duš – v sanjah, prek naključij, intuicije in drugih duhovnih izkušenj smo še vedno povezani s to dimenzijo. Kljub vsem trdno zastavljenim načrtom seveda ne smemo pozabiti še nečesa – rodimo se s svobodno voljo in se lahko kadar koli odločimo, da ne bomo sledili svojemu predrojstnemu načrtu.

Lahko gremo po drugi poti, lahko ne sprejmemo določenih izkušenj. Nihče nas ne bo obsojal za to. Da se odločimo drugače, je naša svobodna volja, ima pa to tudi posledice. To je namreč tako, kot da bi prišli igrat zgoraj omenjeno igro, a bi se vzdržali igranja, s tem pa zapravili priložnost. S tem bi zapravili veliko časa sebi in drugim, saj bi se morali ponovno utelesiti, da bi se naučili iste lekcije, ki smo se ji prvič izognili.

Vodniki, bela svetloba in dušna skupina

Prehod duše v telo in iz njega večinoma poteka gladko. Ločimo se od njega in sledimo beli svetlobi, ki jo lahko spremlja občutek navzočnosti domačih ali klic, da se vračamo domov. Lahko srečamo tudi duhovne vodnike, če pa smo zelo napredna duša, spremstva ne potrebujemo in sami čim hitreje odidemo na drugo stran.

V vsakem primeru se tu srečamo z vodniki, nato pa še s svojo dušno skupino oziroma tistimi dušami, ki niso na Zemlji, a sodelujemo z njimi. S svetom starešin pregledamo preteklo življenje ter se spominjamo svojih največjih duhovnih dosežkov, a tudi tega, kaj bo treba v prihodnjem življenju izboljšati.