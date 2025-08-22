Začutite, kdo ste in kaj želite, ne delajte nerazumnih potez

Energijsko smo še vedno v nemirnih časih. Ljudje gredo skozi težje procese, jezni so in frustrirani, utrujeni od vsega. Veliko je zmede, ne vidimo jasno prihodnosti. Vse, kar se kolektivno dogaja, se mora najprej zgoditi množično na individualni ravni. Vsak človek s svojimi mislimi, čustvi, odločitvami, dejanji prispeva eno kapljo v kolektivno, zato moramo biti odgovorni. Vsak od nas prispeva k razpadu sistemov; bistveno je, da to umirjeno opazujemo in razumemo, da se to dogaja, da bi se lahko gradilo novo. Na kolaps sistemov reagiramo dramatično, čeprav smo vedeli, da v njih marsikaj ni na zdravih temeljih. Cilj je, da razmislimo, kako želimo živeti, ter dejavno prispevamo k nastanku prijaznejših sistemov.

Že nekaj časa smo v karmičnih letih človeštva. Ugotovili bomo, da tudi mi razpadamo, da se vojna ne bo bila zunaj, ampak v nas, kot boj med svetlobo in temo, nizkimi in visokimi vibracijami, kar bo povzročilo pritiske. Naša notranja stanja bodo odslikavala kolektivno zunaj nas. Žleze z notranjim izločanjem pri večini ljudi pretirano delujejo.

Začutimo, kdo smo, kaj želimo, da se lahko usmerimo k svojim pravim vrednotam. FOTO: Primipil/Getty Images

Nenehno smo v stresu, občutek imamo, da se čas hitreje odvija, da so dogodki bolj intenzivni, povsod je hrup, čeprav karmično gledano potrebujemo več tišine in miru. Kolektivno smo oslabeli, izčrpani, težje zaspimo in se utrujeni zbudimo. Zato moramo najti ravnovesje, da ne bomo razpadali od znotraj in bo odpadalo samo tisto, kar mora, da se rodi novo. Tako bomo tudi frekvenčno bolj uravnoteženo prispevali v zunanji svet, lažje prenesli dogajanje umirjeno, z zavedanjem, da gledamo »predstavo« in ji ne verjamemo preveč.

Manipulacij ni nič več kot v zgodovini, a jih jasneje vidimo. Pripravljeni bomo pogledati resnico in uvesti spremembe, da bi bolje živeli. Manipulatorji okoli nas obstajajo samo tako dolgo, dokler smo sami še manipulativni – lahko do sebe, ko se pretvarjamo, da bi nekaj pridobili ali bi nas imeli radi. Zato se poglejmo brez krivde in slabe vesti. Tako smo bili vzgojeni in toliko smo zmogli do tega trenutka, zdaj pa se prerojevamo in odpada vse, kar nam ne služi več.

Upočasnimo ritem

Hkrati ves čas srečo odlagamo na poznejši čas, čakamo, da bomo zadovoljni, da bo pravi trenutek za menjavo službe itd. Toda sreča je na strani pogumnih. Ne delajmo nerazumnih potez, ampak stabilizirajmo svoj notranji svet. Verjamemo, da obstaja nova pot za nas, na kateri bomo podprti, delamo korake v tej smeri. Saturn nas še do pomladi uči prizemljene duhovnosti, da vidimo resnico, čeprav ni lepa, in se vprašamo, kaj lahko naredimo. Delati moramo na lastni vrednosti, da se bomo lažje povezali s srcem, s tem pa spodbudno prispevali h globalnim spremembam.

Ker se umirjamo po viharju zadnjih let, upočasnimo ritem, si jemljimo čas zase, zaupajmo, da smo varni. Začutimo, kdo smo, kaj želimo, da se lahko usmerimo k svojim pravim vrednotam, ne k egu – materialno naj pride kot posledica srčnosti, če nam je namenjeno. V vsakdan vnašajmo stvari, zaradi katerih je vredno živeti, bodimo vztrajni in potrpežljivi.