Začarani čustveni krog

Če ne oprostimo staršem njihovih napak in ne pozdravimo svojih bolečih izkušenj iz otroštva, ostanejo čustvene rane nezaceljene in nas držijo v začaranem krogu bolečih dogodkov, ki se ponavljajo v odraslosti. Če so se vaši starši ločili, se lahko na primer spopadate z občutkom zapuščenosti, ki se sproži vedno, ko vas partner ne pokliče.

Prvotna rana se aktivira in sproži vašo nezavedno reakcijo. Čeprav vam je zdaj vse bolj jasno, občutite enako kot pri desetih letih ter se odzivate enako, čustveno, ne po pameti. Čustvena reakcija je namreč avtomatični odziv na bolečino, pri katerem imamo malo ali nič nadzora nad svojimi čustvi in vedenjem, začarani krog pa ponavljamo v vsakem odnosu in ga s tem posledično uničujemo.

Rešitev je čustveno zdravljenje, kar pomeni, da spustite prepričanja, ki vam jemljejo moč.