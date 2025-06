Dramo vedno delamo zaradi čustvenega primanjkljaja, ker želimo zapolniti svojo notranjo praznino. Samozadovoljstva nimamo v sebi, zato ga iščemo zunaj, ker ga ne dobimo, naredimo dramo. A za svoje čustvene potrebe moramo poskrbeti sami, namesto da pričakujemo, da bodo to počeli drugi. V nasprotju s toksično osebo se čustveno občutljiva sprašuje: Ali sem dovolj dobra? Sem naredila krivico? Kaj si bodo mislili o meni? Ali sem bila krivična? Ali lahko to rečem ali se mi bo kaj hudega zgodilo?

Vse vzame zares in nima dovolj občutka moči. Ko vidi, da tako ne gre naprej, začne osebnostno rast. V partnerstvu se mora zavedati, da z osebo brez sočutja ne more ustvariti varnega odnosa. Varen odnos pomeni, da smo v njem lahko ranljivi. A če smo taki ob toksični osebi, bo to izkoristila sebi v prid ter še bolj pritiskala na stvari, ki nas bolijo, četudi bo to zavito v dobroto, žrtvovanje, ljubezen.