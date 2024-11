Za srečo se soočite z bolečino

Rešitev za vaše težave se skriva v bolečini in temi, skozi katero morate na poti k razsvetljenju. Večina ljudi misli, da bo njihovo življenje boljše, ko se preselijo, zamenjajo službo, dosežejo to in ono. A če iščeš srečo na tak način, je nikoli ne uloviš, ker sledijo vedno novi cilji, pravijo guruji.

Rumi je zapisal, da je zdravilo za bolečino - bolečina, saj le ta omogoča zdravljenje. Bolečina je sel, znak, priložnost, opozorilo, klic k spremembi. Če se ji ne izogibate, se je ne trudite potlačiti ali nadzorovati, ampak sprejmete vse, kar čutite, vas lahko marsičesa nauči. Samo z zavestno pozornostjo v vsakem trenutku se lahko soočate s svojimi strahovi, žalostjo, jezo in stisko, odkrijete, od kod prihajajo, kaj vam sporočajo in kako jih lahko spustite ali preobrazite. Lahko so namreč povezani z otroškimi ranami, vzorci ali prepričanji. In ker se lahko pojavi, tudi ko ste že odkrili vzrok zanjo in ga predelali, se morate naučiti prepoznati sprožilce ter prekiniti avtomatične samoobrambne odzive.

Ko se pojavi bolečina, se ne borite z njo, le opazujte jo in zadržite v zavesti neobremenjeno in brez ocenjevanja. Naj samo bo, odprite se ji - in opazili boste, kako hitro bo občutek izginil sam od sebe.