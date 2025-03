Z vizualizacijo do samozavesti: predstavljajte si, kako dosegate cilje

Vizualizacije vam lahko pomagajo povečati zaupanje vase in dvigniti samozavest. Udobno se namestite, zaprite oči, umirjeno ritmično dihajte in pojdite na varen, srečen kraj v svojih mislih, kjer ste sproščeni. Za večjo samozavest je treba poznati sebe, svoje potrebe, vedeti je treba, kaj pričakujete od življenja, da boste zadovoljni. Najprej morate opredeliti, katere so vaše vrednote, in kar je najpomembnejše, poznati smisel svojega življenja. Da bi ta smisel dosegli, ste si verjetno postavili cilje in zdaj si boste predstavljali, kako jih dosegate.

Recimo, da je cilj, da boste izgubili nekaj kilogramov. Ko ste na varnem kraju, poiščite veliko ogledalo, v katerem je mogoče videti vse telo. Ko se približate ogledalu, v njem ne vidite sebe, kakršni ste, ampak sebe, kakršni bi radi bili. Imate zelo čedno podobo in videti ste zdravi in zadovoljni, s svetlečimi lasmi in bleščečo kožo. Nenadoma se zaveste, da so tam tudi vaši najboljši prijatelji in da so ponosni na vas, ker ste videti tako dobro.

Ko se pomešate mednje, naenkrat začnete postajati večji in zaveste se, da oddajate privlačnost. Ljudi neverjetno privlačite in ne morejo odtrgati pogleda od vas. Ko boste imeli tega laskanja dovolj, se umaknite, odidite po poti, po kateri ste prišli, in se počasi vrnite v resnični svet. To si vizualizirajte 21 dni, po možnosti pred obroki. Ugotovili boste, da nezavedno izbirate bolj zdrava živila in se izogibate tistim, za katera veste, da redijo. Ugotovili boste tudi, da pijete več vode, in občutili željo po telesni dejavnosti. Iz dneva v dan boste postajali vitkejši in bolj zdravi ter se približevali cilju.

Bolj se boste spoštovali

Morda bi radi postali samozavestnejši. Odpravite se na svoj varni kraj. Počasi opazite, da je tam še nekdo, morda tisti, ki ste se mu v preteklosti podrejali ali ga težko zavrnili, čeprav ste si to želeli. Lahko je sodelavec, šef, eden od staršev, partner ali prijatelj. Tam je, da bi vas prosil, da nekaj naredite zanj, vam pa resnično ni do tega. Zdaj ko je na vašem posebnem kraju, vas ne more zatirati, ustrahovati ali se vam dobrikati. Na vaši zemlji je in spoštovati mora vaša pravila.

Vizualizirajte si, kaj vas bo ta oseba prosila, oziroma vizualizirajte, kar vas je nekoč že prosila. Lahko je vse od čiščenja do pisanja poročil zanjo. Osebo poglejte v oči ter ji odkrito in na vljuden način recite: »Ne.« Ne recite: »Oprosti.« Samo jasno in glasno recite »Ne«, pri čemer naj govorica vašega telesa zrcali odgovor. Odkimajte z glavo in roko nastavite v obrambni položaj. Vizualizirajte si, kako bo oseba to sprejela. Svoj 'ne' lahko utemeljite, če je treba, na primer: »Za nocoj imam druge načrte.« Ali: »V soboto peljem otroke na plavanje.« Samo ne opravičujte se in se ne oddaljujte od: »Ne.« To si vizualizirajte 21 dni. Ko se boste sami postavili zase, se boste bolj spoštovali.