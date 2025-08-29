Z numerologijo do poželenja in strasti

Živila, ki jim pravimo naravni afrodiziaki, nam lahko pomagajo pri vzpostavljanju bližine s partnerjem, povečevanju samozavesti in krepitvi spolnega nagona. Vsi ljudje si želimo večje spolne moči in boljšega libida, saj težave v spolnosti vplivajo na našo samozavest. V zgodovini so v ta namen posegali po pogosto nenavadnih afrodiziakih, ki spodbujajo spolno moč, še danes prisegamo na ostrige, beluše, čokolado ... Glede na numerološko število, ki vas vodi skozi življenje, posezite po tistih, ki bodo najbolje delovali na vas. Formula za izračun, če ste npr. rojeni 12. 9. 1977, je: 1 + 2 + 9 + 1 + 9 + 7 + 7 = 36, 3 + 6 = 9.

Številka 1 je številka sonca, najboljši afrodiziak zanjo sta korenje in korenčkov sok, ki nas napolnita z energijo, poskrbita za hormone, tudi oksitocin, a si želimo bližine, ljubkovanja in topline.

Številka 2 je številka Lune in najboljši afrodiziak zanjo je laneno seme, ki vsebuje pomembne snovi za nastajanje hormonov, povečuje občutenje in vzburjenje.

Številka 3 je številka planeta Mars in najboljši afrodiziak zanjo so borovnice, ki povečajo pretok krvi v spolne organe in poskrbijo za močnejše erekcije. Prav tako povečujejo raven naše energije in dopamina v možganih, ki je koristen za dvig libida.

Številka 4 je številka Merkurja, najboljši afrodiziak zanjo je proso, saj vsebuje snovi, ključne za reprodukcijske procese in nastanek spolnih hormonov. Njene sestavine povečajo pretok krvi v genitalije, posebno priporočljiv je, če želite zanositi.

Določena živila že od nekdaj povezujemo s poželenjem. FOTO: Peopleimages/Getty Images

Številka 5 je številka Jupitra, najboljši afrodiziak zanjo so mandlji, ki jih že od antike častijo kot simbol plodnosti, češ da pri ženskah vzbujajo strast in spolno poželenje. Sestavine v njih pomagajo skrbeti za dobro navlaženost sluznice in pravilno krčenje mišic.

Številka 6 je številka Venere, tako je najboljši afrodiziak zanjo lubenica, saj sprošča krvne žile, s čimer vpliva na libido, tako kot viagra. Prav tako iz telesa odvaja odvečno vodo in poskrbi za dobro navlaženost.

Številka 7 je številka Saturna, najboljši afrodiziak zanjo so šparglji, ki naj bi že od nekdaj vzbujali poželenje pri moških in ženskah. Hkrati hranila v njih povečajo nastajanje histamina, ki je potreben za doseganje orgazma pri obeh spolih.

Številka 8 je številka Urana in najboljši afrodiziak zanjo je avokado. Azteki so ga povezovali s spolnostjo zaradi njegove oblike, ki spominja na moška moda. Katoliški duhovniki v Španiji so ga zaradi tega celo prepovedali. Avokado močno krepi delovanje celotnega telesa.

Številka 9 je številka Neptuna. Najboljša hrana za v spalnico je zanjo vsa morska hrana, ki dviguje raven energije. Vsebuje tudi veliko cinka, ki je pri moških potreben za nastajanje testosterona in zdravih spermijev, pri ženskah pa viša spolno poželenje.