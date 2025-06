Z njimi potrebujete potrpljenje, saj se ti horoskopski znaki ne zaljubijo kar tako

Nekateri ljudje se zaljubijo hitreje, kot prispe sporočilo »se vidimo nocoj?«. Drugi pa … No, ti se bodo prej zaljubili v idejo prostega petka kot v osebo.

Če ste se kdaj spraševali, zakaj nekdo, ki vam je všeč, deluje, kot da je njegovo srce zaklenjeno s kodo – je morda preprosto rojen v enem izmed teh horoskopskih znakov.

Tukaj so trije znaki, pri katerih ljubezen pride šele, ko so prepričani, da je prava.

Devica

Ljubezen mora imeti za Devico logiko. FOTO: Jacob Lund, Getty Images

Analitična, previdna in vedno z mentalnim seznamom pri roki. Device se ne zaljubijo z glavo skozi zid. Najprej bodo analizirale vsak pogled, vsako sporočilo in vsak tihi premor v pogovoru, šele nato bodo morda (ampak res morda) priznale, da jim je nekdo všeč.

Ljubezen mora imeti za Devico logiko, strukturo in dober načrt. Spontanost? Le če je vnaprej načrtovana en teden prej.

Kozorog

Ljubijo močno in brez igric. FOTO: Getty Images

Kozorogi zaljubljenost dojemajo kot resno investicijo. Ne tvegajo zlahka – njihovo srce je kot sef, geslo pa je: odgovornost, ambicioznost in stabilnost.

Če jih osvojite, vedite, da ste prestali najstrožjo selekcijo doslej. In čeprav se ne zaljubijo zlahka, ko se to zgodi – ljubijo močno in brez igric.

Vodnar

Obstaja možnost, da se odprejo tudi s srcem. FOTO: Ivanko_brnjakovic, Getty Images

Intelekt nad čustvi – to je moto Vodnarjev. Pogosto so v svojem svetu, sanjajo o prihodnosti, revoluciji in novih idejah, medtem ko čustva opazujejo z varne razdalje. Zaljubiti se? Seveda, ampak najprej se morajo ujeti na isti mentalni frekvenci.

Ko jih nekdo osvoji z umom, obstaja možnost, da se odprejo tudi s srcem, poroča index.hr.