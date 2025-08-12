ASTROLOGIJA

Z njimi je zabava zagotovljena! To so najbolj zabavni astrološki znaki

Z njimi je vedno živahno — in točno tako, kot si želiš na dobrem druženju.
Fotografija: Tudi če pogovor zaide v slepo ulico, ga v trenutku obrnejo v komedijo. FOTO: Depositphotos
Odpri galerijo
Tudi če pogovor zaide v slepo ulico, ga v trenutku obrnejo v komedijo. FOTO: Depositphotos

N. P.
12.08.2025 ob 21:53
N. P.
12.08.2025 ob 21:53

Poslušajte

Čas branja: 2:06 min.

Ko se druščina zbere, nekateri znaki zasijejo bolj kot drugi. Znajo povedati najboljšo šalo, pripraviti tudi največje godrnjavce do plesa in s svojimi zgodbami nasmejati do solz. Kdo so naravni mojstri dobre volje? Predstavljamo štiri glavne kandidate!

Če kdo zna ogreti vzdušje, so to dvojčki. Bistri, duhoviti, pripravljeni na vsako temo. Tudi če pogovor zaide v slepo ulico, ga v trenutku obrnejo v komedijo. Z njimi je vedno živahno — in točno tako, kot si želiš na dobrem druženju.

Kjer je lev, je pozornost. In zabava. Radi so v središču dogajanja, a ne le zaradi sebe, znajo razvedriti celo družbo. Organizirajo karaoke, zrežirajo mini modno pisto ali se pošalijo na lastni račun. Leve spremlja energija, ki dvigne razpoloženje vsakomur v prostoru.

Z njimi je vse nekako lepše. In bolj zabavno. FOTO: Ridofranz Getty Images
Z njimi je vse nekako lepše. In bolj zabavno. FOTO: Ridofranz Getty Images

Strelci so pustolovci, ki jemljejo življenje lahkotno. Njihove zgodbe s potovanj in drugih dogodivščin? Neredko se končajo s huronskim smehom. Imajo tisti nalezljivi nasmeh in pravi občutek, komu povedati katero šalo. Ob njih skrbi hitro zbledijo.

Morda niso »klovni« družbe, a tehtnice znajo narediti pravo vzdušje. So očarljive, duhovite in diplomatske. V istem kotičku brez napora združijo ljudi, ki se sicer nikoli ne bi pogovarjali — in iz srečanja naredijo pravo malo zabavo. Z njimi je vse nekako lepše. In bolj zabavno.

Njihov skupni imenovalec? Duhovitost, toplina in tista posebna iskrivost, zaradi katere večer za vedno ostane v spominu. Če imate v družbi katerega od teh štirih, dobro veste: dolgčas ne bo.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

zabava horoskop astrologija astrološka znamenja pogovor druženje značaj humor smeh zodiak

Priporočamo

Del Slovenije je stresel potres! Ste ga čutili?
Na rojstnodnevnem oddihu jedel piščanca, čez nekaj tednov umrl: »Nemogoče je opisati trpljenje zadnjih mesecev ...«
Znano je, kdaj bo Slovenija dobila dva nova helikopterja za nujno medicinsko pomoč
Po Nemčiji reprezentanca brez dveh veteranov, vrnil se je Dončić

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Del Slovenije je stresel potres! Ste ga čutili?
Na rojstnodnevnem oddihu jedel piščanca, čez nekaj tednov umrl: »Nemogoče je opisati trpljenje zadnjih mesecev ...«
Znano je, kdaj bo Slovenija dobila dva nova helikopterja za nujno medicinsko pomoč
Po Nemčiji reprezentanca brez dveh veteranov, vrnil se je Dončić

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.