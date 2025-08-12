Z njimi je zabava zagotovljena! To so najbolj zabavni astrološki znaki

Ko se druščina zbere, nekateri znaki zasijejo bolj kot drugi. Znajo povedati najboljšo šalo, pripraviti tudi največje godrnjavce do plesa in s svojimi zgodbami nasmejati do solz. Kdo so naravni mojstri dobre volje? Predstavljamo štiri glavne kandidate!

Če kdo zna ogreti vzdušje, so to dvojčki. Bistri, duhoviti, pripravljeni na vsako temo. Tudi če pogovor zaide v slepo ulico, ga v trenutku obrnejo v komedijo. Z njimi je vedno živahno — in točno tako, kot si želiš na dobrem druženju.

Kjer je lev, je pozornost. In zabava. Radi so v središču dogajanja, a ne le zaradi sebe, znajo razvedriti celo družbo. Organizirajo karaoke, zrežirajo mini modno pisto ali se pošalijo na lastni račun. Leve spremlja energija, ki dvigne razpoloženje vsakomur v prostoru.

Z njimi je vse nekako lepše. In bolj zabavno. FOTO: Ridofranz Getty Images

Strelci so pustolovci, ki jemljejo življenje lahkotno. Njihove zgodbe s potovanj in drugih dogodivščin? Neredko se končajo s huronskim smehom. Imajo tisti nalezljivi nasmeh in pravi občutek, komu povedati katero šalo. Ob njih skrbi hitro zbledijo.

Morda niso »klovni« družbe, a tehtnice znajo narediti pravo vzdušje. So očarljive, duhovite in diplomatske. V istem kotičku brez napora združijo ljudi, ki se sicer nikoli ne bi pogovarjali — in iz srečanja naredijo pravo malo zabavo. Z njimi je vse nekako lepše. In bolj zabavno.

Njihov skupni imenovalec? Duhovitost, toplina in tista posebna iskrivost, zaradi katere večer za vedno ostane v spominu. Če imate v družbi katerega od teh štirih, dobro veste: dolgčas ne bo.