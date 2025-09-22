Vzrok za bolezni in težave

V življenju se lahko pojavijo težke izkušnje, katerih vzroka ne znamo pojasniti. Pogosto se vzrok skriva v preteklih življenjih. Lahko gre za kronično bolezen, strahove in fobije, težave s težo, zavračanje partnerstva ...

Pričevanja ljudi v hipnozi potrjujejo, da večina fizičnih, umskih težav ljudi, alergij, fobij, težav v odnosih izvira v preteklosti. Toda ko človek sprejme podzavestno sporočilo, ni več razloga za bolezen. Lahko ozdravi, če je pripravljen spremeniti določene stvari v življenju. Podzavest nam dostavlja simptome kot sporočila. Ko jih sprejmemo, ni več razloga, da bi jih pošiljala.

Veliko načinov je za odplačilo karme. Najmanj zaželeno npr. za morilca je, da pride nazaj in odplača dolg tako, da ga ubije njegova žrtev. To ničesar ne reši, samo vrti kolo karme. Boljše je odplačilo z ljubeznijo: človek mora vse življenje skrbeti za to dušo, denimo prizadetega otroka, in posvetiti vse življenje temu.