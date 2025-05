Vzorec pohlepa

Ljudje, ki pridejo na svet z vzorcem pohlepa, ki ga prinesemo iz preteklosti, lahko delujejo zelo neetično, pridobivajo kupe denarja, kradejo in goljufajo, a ga lahko tudi čez noč izgubijo, pravijo duhovni učitelji. Karma namreč pomeni minus na računu.

Ko imamo na nekem področju karmo, pa si ravno tega najbolj želimo in usmerjamo ves napor v pridobivanje tega, česar ne dobimo, saj na tak način zdravimo sebe. Toda če nečesa ne dobimo, moramo prav na tistem področju začeti delati, vlagati vanj.

Če ima moški na primer karmo z ženskami, mora biti do njih prijazen, uvideven, spoštovati ženske in sebe, saj gre istočasno za delo na njegovem odnosu do sebe. Karma gre namreč vedno v obe smeri – ničesar ne počnemo zgolj zato, da bi imeli želeno, ampak se ob tem zdravimo, da dobimo, kar si želimo, pa je posledica, poudarjajo guruji.