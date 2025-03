Vzemite si svobodo in manj verjemite vsem svojim mislim in čustvom

Duhovni učitelji in guruji poudarjajo, da si želijo, da bi ljudje razumeli, da lahko spremenimo svoj notranji ustroj, karmične obrazce delovanja, sinaptične povezave v možganih, ki vplivajo na doživljanje sveta, kar popolnoma spremeni naše življenje, predvsem pa doživljanje tega.

Če bi se le znali ustaviti in ujeli prazen prostor med mislimi in čustvi, ki vedno sledijo, bi iz ničte točke, polja kreacije, lahko ustvarili, kar si želimo. Smo namreč mogočni kreatorji, ki se tega ne zavedajo, zato preživimo življenje ujeti in nesvobodni. Hkrati bi se morali naučiti manj verjeti vsem svojim mislim in čustvom, jih nenehno postavljati pod vprašaj. Naše misli namreč nikoli niso vse, kar obstaja.

Da bi zmogli iti iz matrice svojega življenja, moramo delati na sebi in spoznati, da smo v resnici svobodni. Ta matrica je naša karmična popotnica. Zapisana je v astrološki natalni karti, tako v djotišu kot v vseh ostalih astrologijah. Je škatla, obrazec delovanja, znotraj katerega se odvija naše navidezno svobodno življenje. A vedno jo lahko presežemo, za kar pa potrebujemo zavedanje.