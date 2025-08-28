Vsi so naša zrcala: naučite se v drugih prepoznati sebe

To je največja skrivnost, ki lahko popolnoma spremeni vaš pogled na odnose. Vsak človek v vašem življenju je vaše ogledalo. Vsi drugi samo zrcalijo vaše nezavedne delčke, s čimer vam dajejo priložnost, da jih spoznate, spremenite in posledično rastete. Zato so lastnosti, ki jih pri drugih občudujete, in tiste, ki jih ne marate, v resnici enakovredne. Če želite spremeniti kateri koli odnos, se morate spremeniti sami.

Zato se naučite v drugih prepoznati sebe. Šele ko se boste popolnoma zavedali, da so to samo odsevi vas, se boste lahko znebili krivde, sodb ter se nehali počutiti kot žrtev krutega vedenja drugih. Laže boste sklepali kompromise in odpuščali v vseh odnosih, od ljubezenskih do družinskih, pa tudi sovražnikom.

Če boste pogledali podrobneje, boste odkrili, da so si na primer vsa vaša intimna razmerja podobna. Podrobnosti se spreminjajo, osnova pa je vedno znova enaka. Ponavljajo se iste teme in težave, občutki negotovosti, enaka razočaranja. Morda ste zato celo prepričani, da so odnosi zahtevni in da nimate sreče v ljubezni.