Vsi ljudje so pomembni: povezani smo z vsakim, s katerim smo v stikih

Šaman don Jose Ruiz opominja, da v vsakdanjem življenju zlahka pozabimo na božanskosti tistih, s katerimi se ne strinjamo. Pravi, da je trenutno prepričanje mnogih ljudi na Zemlji, da so nekateri ljudje pomembnejši od drugih zaradi njihove slave, bogastva, moči itd. V resnici pa smo vsi enakovredni in božanski.

Zato preverite pri sebi, kako pogosto vidite v drugih samo njihovo vlogo. Kako gledate na prodajalca v trgovini ali snažilko? Se čutite superiorne? Vsaka človeška interakcija je sveta. Ko ljudi omejimo na njihove vloge, spregledamo njihovo svetost. V resnici smo namreč povezani z vsakim, s katerim smo v stikih.

Zavedajte se, da je najpomembnejša oseba v vašem življenju oseba, s katero ste v tistem trenutku, poudarja šaman. Božanskega ne iščite v preteklosti in prihodnosti. Spoštujte in poslušajte tiste, s katerimi ste zdaj, čeprav se z njimi ne strinjate ali ste v konfliktu z njimi. Prav tako božanski so kot vi.