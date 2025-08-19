SUPERTITLE

Vse življenje se moramo učiti poslušati svoje telo

Vnetja, infekcije in podobne tegobe nakazujejo različna neravnovesja. Siva koža brez leska ne predstavlja srečnega in zdravega človeka.
Fotografija: Telo vedno nežno govori z nami. FOTO: Hitoshi Nishimura/Getty Images
Telo vedno nežno govori z nami. FOTO: Hitoshi Nishimura/Getty Images

M. B. Z.
19.08.2025 ob 15:15
M. B. Z.
19.08.2025 ob 15:15

Z vsako celico telo odraža stanje duše in simptomi, ki se pojavljajo, so po navadi odraz notranjega neravnovesja, čustvenih konfliktov ali česa drugega. Vse življenje se moramo tako učiti poslušati svoje telo, na kaj nas opozarja in kaj nam sporoča, da bomo lahko živeli kakovostno in v sožitju z njim.

Razna vnetja, infekcije in podobne tegobe so procesi, s katerimi se kažejo različna neravnovesja. Nekateri verjamejo, da so pogostejša pri tistih, ki imajo psihične težave in se vsakodnevno borijo z različnimi težavami in nepredvidljivimi situacijami. S čutili dojemamo svet. Da bi se v njem kar najbolje znašli, je pomembno, kako vidimo svet, sebe, druge in položaje, v katerih se znajdemo. Naš pogled je napačen, če imamo težave z glavo.

Zobje so vrata med nami in zunanjim svetom. So filter, ki odloča, kaj bomo spustiti skozi in kaj ne. Grizemo, da bi vse laže pojedli in prebavili. Zobje določajo tudi to, s kom se moramo boriti, koga pustiti, kdaj narediti korak naprej.

Z vsako celico se odraža stanje duše. FOTO: Seb_ra/Getty Images
Z vsako celico se odraža stanje duše. FOTO: Seb_ra/Getty Images

Kosti in gibalni organi nam pomagajo pri premikanju. Hrbtenica je pomemben del telesa, saj sta v njej živčni sistem in duhovna energija. Z dvojno črko S nam omogoča pokončno držo. Marsikateri problemi v življenju se vidijo po tem, kako se držimo, ali smo sključeni ali pokončni. Ob težavah poglejte, čemu se upogibate in ali morda nosite pretežka bremena.

Srce upravlja naše doživljanje sveta

Koža notranjost telesa ščiti pred zunanjim svetom in jo hkrati povezuje z njim. Prek nje komuniciramo z drugimi in tudi postavljamo meje, na koži se odraža vse, kar se dogaja pod njeno površino. Njeno stanje nam tako takoj pove, kaj se dogaja z nami. Suha, brezbarvna, siva koža brez leska ne predstavlja srečnega in zdravega človeka. Kaže, da nimamo urejenih meja z drugimi, da srkamo nase energijo iz okolice in se ne znamo zaščititi.

V središču dihalnih organov so pljuča, drugi največji organ, s katerim komuniciramo s svetom. Vsi dihamo isti zrak, temu se nikakor ne moremo izogniti. Tudi takrat ne, ko smo z ljudmi, ki so naši sovražniki. V tem primeru so pljuča povezana s tolerantnostjo in ljubeznijo do drugih. Z globokim vdihom poleg zraka vdihnemo življenjsko energijo. Pljuča predstavljajo mejo, ki jo moramo postaviti med seboj in ostalimi. Nekateri verjamejo, da naj bi se ljudje z astmo bali storiti odločilen korak na svobodo.

Srce upravlja naše doživljanje sveta, odreja naš ritem, svojo funkcijo opravlja v tišini. Vsaj dokler ni nobenih težav. Se kdaj vprašate, če živite in ljubite z vsem srcem ali samo z delčkom? Ali kdaj poslušate srce, ko se odločate? Ste trdosrčni ali imate razbito srce? Vse to vpliva na njegovo delovanje.

Črevesju pravijo tudi drugi možgani, ki poleg prebavljanja nadzorujejo naš obrambni mehanizem. Prebavimo, kar potrebujemo, izločimo, česar ne. Kaj nas jezi in kaj žalosti? To moramo prebaviti tudi simbolično in izločiti iz sistema. Vprašajte se, ali ste morda obdani s toksičnimi ljudmi.

zdravje odnosi duhovni nasvet srce energija duhovnost duhovna modrost čustva meditacija

